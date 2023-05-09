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США нададуть Україні новий пакет довгострокової військової допомоги на суму в 1,2 мільярда доларів, який включатиме системи ППО і боєприпасиФото: imago stock&people
ПолітикаСполучені Штати Америки

США готують пакет допомоги Києву на 1,2 мільярда доларів

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
50 хв. тому

Новий великий пакет американської допомоги Україні передбачає надання систем ППО, боєприпасів і безпілотників. Техніка закуповуватиметься у виробників, тож на її постачання знадобиться час.

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Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет довгострокової військової допомоги на суму в 1,2 мільярда доларів для посилення її протиповітряної оборони на тлі безперервних російських повітряних і ракетних ударів, повідомило ввечері в понеділок, 8 травня, агентство AP з посиланням неназваних американських посадовців.

Про виділення цього пакету, ймовірно, буде оголошено 9 травня. Військова допомога надаватиметься в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), в рамках якої зброю замовляють у виробників, а не беруть із запасів Збройних сил США.

Таким чином озброєння, закупленt на ці кошти, може надходити протягом багатьох місяців і навіть років і забезпечуватимуть потреби України у сфері безпеки у довгостроковій перспективі, зазначає AP.

Посилення української ППО

На кошти, що виділяються Вашингтоном, планують закупити для України зенітні ракетні комплекси HAWK, ракети, артилерійські снаряди, безпілотники та супутникові знімки, йдеться у повідомленні. Передбачено також фінансування обслуговування різної техніки та закупівлі запчастин для неї.

З урахуванням нового пакета, загальна сума військової допомоги, наданої Києву Вашингтоном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, складе майже 37 мільярда доларів.

Чергова партія військової допомоги Києву готується на тлі підготовки України до контрнаступу. Агентство AP зазначає, що Україна, як і раніше, має потреби у посиленні протиповітряної оборони.

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