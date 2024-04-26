США готують оборонні контракти для України на 6 млрд доларів

За даними ЗМІ, Вашингтон укладе контракти на виробництво зброї для Києва з американськими компаніями. Зокрема, йдеться про системи ППО Patriot та ракети класу "повітря-повітря".

Сполучені Штати Америки в п'ятницю, 26 квітня, можуть оголосити про закупівлю нової зброї для України на суму шість мільярдів доларів, повідомляють американське видання Politico та міжнародна агенція Reuters із посиланням на американських чиновників.

За даними Politico, це може статися під час віртуальної зустрічі Контактної групи з питань допомоги Україні, відомої як формат "Рамштайн". Новий транш зброї може включати контрартилерійські радари, тактичні машини, системи протиповітряної оборони Patriot, безпілотники, артилерію, високоточні боєприпаси і системи протидії дронам, зазначає Reuters. Крім того, він буде містити ракети класу "повітря-повітря" для встановлення на винищувачах.

Цей транш стане частиною військової допомоги у розмірі 61 мільярд доларів, схваленої Конгресом США цього тижня, пише Politico. За даними видання, на відміну від попередньо ухваленого термінового пакету на мільярд доларів, йдеться не про негайну допомогу.

Натомість цей пакет передбачає укладання контрактів з американськими оборонними компаніями на виробництво нового обладнання для України. Це означає, що зброя, швидше за все, не надійде в Україну протягом декількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), яка не передбачає використання поточних запасів США. У Пентагоні коментувати цю інформацію відмовилися.

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