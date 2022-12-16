Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 16 грудня.

++19:20++

Служба безпеки України повідомила про підозру так званим "міністру охорони здоров'я" та "міністру доходів і зборів" самопроголошеного псевдоутворення "ДНР" у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

За інформацією СБУ, вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з окупованих територій Донеччини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів. Ці двоє громадян РФ входять до найближчого оточення ватажка самопроголошеного "ДНР" Дениса Пушиліна, йдеться в повідомленні.

Обидва знаходяться на непідконтрольній Україні території, проте СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності, зазначає пресслужба відомства в Telegram.

++19:04++

Німеччина до кінця року виділить 130 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України на нагальні потреби енергетичних компаній країни, повідомляє посольство ФРН в Україні.

Як зазначається у повідомленні, додаткові 100 мільйонів євро для фонду надасть Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.

Ще п'ять мільйонів євро фонду виділить Австрія.

++18:40++

Електро- та водопостачання в Києві мають відновити орієнтовно до ранку суботи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко "Суспільному".

Нагадаємо, що після ранкового масованого ракетного удару російських військ у Києві є перебої з водопостачанням та опаленням. Також по всій країні діє режим аварійних відключень електроенергії.

++18:05++

США готують новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме додаткові засоби протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі.

"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому пакеті ви побачите додаткові засоби протиповітряної оборони", - цитує Кірбі агенція Reuters.

++17:50++

Станом на 17:00 за київським часом 16 поїздів затримуються більш, ніж на годину. Два поїзди затримуються на 30-60 хвилин, а ще 10 - на 5-30 хвилин. Ще 11 поїздів їдуть за графіком, повідомляє "Укрзалізниця".

Затримки у русі відбуваються через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ранкового масованого ракетного удару з боку РФ. Як зазначають в "УЗ", на більшості вокзалів забезпечується стабільне енергопостачання.

Київська міська кільцева електричка також продовжує рух.

++17:20++

В національній енергетичній компанії "Укренерго" попереджають, що після сьогоднішнього масованого ракетного удару з боку РФ на відновлення електропостачання може знадобитися більше часу, ніж раніше.



Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання та очисні споруди.

++17:00++

Троє бойовиків самопроголошеного утворення "ДНР", які штурмували міста на Донецькому напрямку, отримали тюремні сроки, повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичної організації "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони. На початку повномасштабної агресії вони добровільно вступили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій у районах Новобахмутівки та Пісок на Донеччині вони потрапили у полон до української армії.

Суд визнав їх винними за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), статтею 258-3 (участь у терористичній організації) та статтею 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Суд присудив їм від восьми до 10 років ув’язнення, повідомляє пресслужба СБУ.

++16:13++

Аварійно-відновлювальні роботи у Дніпропетровській області можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше, повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Надто багато пошкоджень. Область була повністю знеструмлена. Наразі вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури", - написав він у Telegram.

Першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. Потім вмикатимуть будинки, зазначив він.

++15:59++

Внаслідок сьогоднішнього масованого ракетного удару Росії по Україні енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми. Про це повідомляється на офіційному каналі компанії у Telegram.

"Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджене підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами. Внаслідок атаки серйозно пошкоджене обладнання. Через це підприємство відключене від енергосистеми", - йдеться у повідомленні.



В компанії зазначають, що це вже 20-та атака на енергетичні об'єкти ДТЕК. Жертв на об'єктах внаслідок ранкового обстрілу немає.

++15:50++

Дев'ятий пакет санкцій ЄС: Урсула фон дер Ляєн розкрила деталі обмежувальних заходів

До дев’ятого пакета санкцій ЄС будуть додані ще майже 200 фізичних осіб та організацій. Зокрема, це російські оборонно-промислові підприємства, три російських банки, а також окремі офіцери російськиї збройних сил, депутати Державної Думи РФ, представники Ради Федерації РФ, міністри, губернатори там члени політичних партій. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Цей список охоплює ключові фігури, які причетні до жорстоких і навмисних ракетних ударів Росії по мирному населенню, викрадення українських дітей до Росії та крадіжки української сільськогосподарських продукції", - сказала вона у відеозверненні, опублікованому у Twitter.

Новий пакет передбачає також додаткове запровадження експортного контролю та обмежень, зокрема щодо товарів подвійного призначення. Це, наприклад, ключові хімікати або нервово-паралітичні речовини, електроніка, ІТ-компоненти, - усе те, що може використовувати російська військова машина, зазначила фон дер Ляєн. А також - економічні заходи щодо російського енергетичного та гірничодобувного секторів, включно із забороною на нові інвестиції в гірничодобувну промисловість Росії.

"Ми перекриємо доступ Росії до всіх видів дронів і БПЛА. Ми пропонуємо заборонити прямий експорт двигунів безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн, як-от Ірану, який може поставляти дрони Росії", - додала очільниця ЄК.

Окремо обмеження зачеплять російську пропагандистську машину – з ефіру та інших платформ будуть прибрані чотири російські канали, повідомила вона. За інформацією кореспондентки DW у Брюсселі, мова йде про канали НТВ, "Россия-1", "Рен ТВ" та "Первый канал",

Це пакет санкцій доповнить повну заборону ЄС на імпорт російської морської нафти і обмеження цін на нафту, яке погодили країни-члени G7, резюмувала фон дер Ляєн.

++15:17++

ФІФА відхилила запит президента України Володимира Зеленського виступити зі зверненням перед фіналом ЧС з футболу, що проходить в Катарі. Про це повідомляє американська телекомпанія CNN з посиланням на джерела. Планувалося, що Зеленський виступить з відеозверненням з екранів стадіону у Катарі перед початком матчу.

У повідомленні зазначається, що офіс президента України був "здивований" відмовою. "Ми думали, ФІФА хотіла використати свою платформу задля загального добра", - цитує CNN джерело.

Утім, за словами інформацією джерела, переговори між Банковою та ФІФА тривають.

Фінал ЧС з футболу відбудеться цієї неділі, 18 грудня.

++14:56++

Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на два мільярди доларів, повідомило міністерство економіки України.

"Основні напрямки реалізації цієї програми - торгове фінансування для українських банків, аграрного сектору та підприємців малого і середнього бізнесу. Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", - йдеться у повідомленні.

++14:41++

У зв'язку з пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди Київського метрополітену сьогодні не курсуватимуть до кінця дня, повідомили в міській військовій адміністрації. Підземні станції працюватимуть в режимі укриття.



Для пересування містом столична влада просить користуватися наземним громадським транспортом. У місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Завтра в Києві також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метро.

++14:24++

В результаті дев'ятого масованого удару РФ по Україні в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Водночас у національній компанії "Укренерго" запевняють, що енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота, а режим надзвичайної ситуації, про який повідомили ЗМІ з посиланням на компанію, запроваджений тільки для учасників ринку електроенергії та стосується виключно ринкових операцій, уточнили в "Укренерго".

Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, ракетною атакою були пошкоджені орієнтовно дев'ять об'єктів генерації, зокрема підстанції, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації.

++14:04++

Прем'єр Індії повторив Путіну заклик до діалогу з Україною - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін поговорив телефоном з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, надавши тому "фундаментальні оцінки ситуації в Україні", тоді як обидві сторони висловили задоволення зростанням двосторонньої співпраці, заявили в Кремлі.

Тим часом в офісі прем’єра Індії повідомили, що Моді повторив Путіну свій заклик до діалогу та дипломатії як єдиного шляху до залагодження конфлікту, повідомляє агенція Reuters.

Подібні публічні коментарі Моді зробив на вересневому саміті Шанхайської організації співробітництва, коли сказав Путіну, що "сьогоднішня епоха не є епохою війни".

На початку грудня Вloomberg повідомив, що Моді відмовився від щорічної зустрічі з Путіним, яку вони проводять з 2000 року, через погрози російського президента застосувати ядерну зброю в Україні. "Відносини між Індією та Росією залишаються міцними, але сурмити про дружбу в цей момент може бути не вигідно для Моді", - сказав агентству високопоставлений чиновник.

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++13:46++

Все більше німців підтримують передачу Україні сучасних танків

У Німеччині стало більше прихильників надання Україні сучасних бойових танків. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного дослідницькою групою Forschungsgruppe Wahlen на замовлення німецького телеканалу ZDF.

Leopard 2, в передачі яких Німеччина відмовляє Україні Фото: Nicole Maskus/photothek/picture alliance

Кількість прихильників такого рішення досягла 48 відсотків порівняно з 43 відсотками на початку листопада. Проти виступили 41 відсоток респондентів, тоді як у листопаді було 47 відсотків.

Українська влада неодноразово зверталася до Німеччини з проханням надати сучасні бойові танки Leopard 2. Водночас німецька влада повторює, що не хоче цього робити одноосібно. Досі країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) постачали Україні лише танки радянського виробництва.

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++13:30++

Кількість поранених внаслідок влучання ракети в житловий будинок у Кривому Розі зросла до восьми. Серед них троє маленьких дітей - трирічні хлопчик і дівчинка та семирічна дівчинка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Двоє осіб загинули внаслідок атаки РФ. Під завалами можуть залишатися люди.

++13:14++

Росія "повертається до позиційної війни, від якої останні десятиліття значною мірою відмовилася більшість сучасних західних армій", пише у своєму щоденному звіті військова розвідка міністерства оборони Великобританії. Такий висновок аналітики роблять з того, що останніми тижнями російські війська докладали значних зусиль для будівництва вздовж лінії фронту великих оборонних позицій. "Російські конструкції наслідують традиційні військові плани щодо створення окопів, які значною мірою не змінилися з часів Другої світової війни. Такі споруди, ймовірно, вразливі для сучасних високоточних ударів", - йдеться в звіті.

++12:59++

Під час масованої атаки РФ у повітряному просторі Києва зафіксували близько 40 ракет. Протиповітряна оборона знищила 37 з них.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

Відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі. Йому надали медичну допомогу на місці без госпіталізації, повідомила міська військова адміністрація.

++12:40++

Кіровоградщина повністю знеструмлена внаслідок атаки РФ, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

++12:24++

Повітряна тривога скасована в усіх областях України.

++12:22++

Під завалами житлового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області, в який влучила ракета, може перебувати двоє людей, в тому числі дитина. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Внаслідок влучання в будинку зруйнований один з п'яти під'їздів. Двоє людей загинули, шестеро травмовані, серед них - троє дітей.

++12:14++

Війська РФ навряд чи зможуть взяти Київ у разі нового наступу - ISW

Росія може готувати підґрунтя для нападу на Україну з території Білорусі взимку 2023 року. На це, зокрема, вказує нарощення військової присутності РФ у країні. Водночас наступ не є неминучим, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зруйнована в лютому під Києвом російська техніка Фото: Serhii Nuzhnenko/AP/picture alliance

Взяття Росією Києва експерти вважають вкрай малоймовірним. Вони пояснюють це деградацією збройних сил РФ з лютого, а також підготовкою Україною значних оборонних укріплень на півночі та готовністю українських Збройних сил до оборони. "Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже мають досвід захищати", - пояснюється в їхньому звіті.

++11:58++

Німеччина до кінця року направить близько 100 мільйонів євро на одну з програм європейської Енергетичної спільноти для підтримки енергетичної інфраструктури України, пише німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на відповідь міністерства економіки ФРН.

Крім того, міністерство виділяє 40 мільйонів євро в рамках програми Світового банку для фінансування заходів щодо модернізації та обслуговування мереж електропередачі України, а також додаткові 20 мільйонів на проєкт німецького Товариства міжнародної співпраці.

++11:40++

Внаслідок вчорашніх обстрілів російською армією Херсонщини загинули четверо людей, ще дев'ятеро дістали поранень різного ступеню тяжкості. Війська РФ обстріляли область 30 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. "Ворог атакував житлові квартали Херсона. Поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, маршрутний транспорт, пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги", - повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++11:25++

Дев'ята масована атака: РФ випустила по Україні понад 60 ракет

Росія випустила по Україні понад 60 ракет, повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Кияни використовують метро як укриття під час атаки 16 грудня Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

"Випущені з літаків Ту-95 ракети Х-55 і Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу Міг-31К - носіїв "Кинджалів". Крім того, працювали Су-35 ракетами Х-59", - розповів він.

За його словами, протиповітряна оборона "спрацювала непогано". Детальніше про результати він пообіцяв повідомити згодом.

Повітряна тривога продовжує тривати по всій Україні.

++11:14++

Через масований удар РФ в Україні запроваджують аварійні відключення світла

Через влучання російських ракет в енергетичні об'єкти у декількох областях України по всій країні запроваджуються аварійні відключення світла.

"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання. Державна служба з надзвичайних ситуацій, електрики і всі служби працюють на місцях влучань. У разі потреби ви можете користуватись "пунктами незламності", які розгорнуті по всій країні", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:02++

У Кривому Розі двоє загиблих, поранені діти

Внаслідок влучання ракети в житловий будинок у Кривому Розі загинули двоє людей. Щонайменше п'ятеро поранені. Серед них двоє дітей. Всі вони госпіталізовані, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

По Харківщині росіяни вдарили десятьма ракетами. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Харків знеструмлений, в області є перебої з електропостачанням, повідомив голова ОВА Олег Синєгнубов.

++10:50++

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо Криму

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 82 голосами ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ України (МЗС).

Російські окупаційні війська в Криму Фото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

Резолюція містить оновлені факти, зокрема в контексті повномасштабної війни Росії проти України. Генасамблея засуджує використання півострова для здійснення збройної агресії проти України, окупації Херсонської і Запорізької областей, та закликає РФ негайно припинити її й вивести свої збройні сили з української території в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як зазначили в МЗС, цього року документ підтримала рекордна кількість країн. За даними державного інформаційного агентства "Укрінформ", проти проголосували Росія, Білорусь, Казахстан, Іран, Сирія, Китай, Північна Корея, Куба, Еритрея, Ефіопія, Малі, Нікарагуа, Судан і Зімбабве.

++10:38++

У Запорізькій області відомо про 15 прильотів російських ракет. "Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", - написав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух у Facebook.

++10:31++

Міністр енергетики України Герман Галущенко попередив про можливе падіння обсягів генерації електроенергії та аварійні відключення світла. "Вже пошкоджені енергооб'єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються", - написав він у Facebook.

Тим часом "Укрзалізниця" повідомила, що через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. "Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах прямуватимуть під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах", - йдеться в повідомленні компанії.

++10:15++

У зв'язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури у Києві в усіх районах є перебої з водопостачанням, повідомляє столичний міський голова Віталій Кличко.

Мер Харкова Ігор Терехов пише, що місто знеструмлене. Мер Полтави Олександр Мамай також каже, що місто - без електроенергії.

++10:10++

У Києві тимчасово зупинили рух у метро на всіх гілках. "Підземні станції працюють як укриття. Повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Про відновлення руху повідомимо додатково", - написав мер української столиці Віталій Кличко у Telegram.

++10:00++

США розширять навчання українських військових у Німеччині

США розширять військову підготовку українських солдатів на полігонах в Німеччині, повідомили в американському міністерстві оборони (Пентагон). Від січня щомісяця тренування американських інструкторів проходитимуть 500 військовослужбовців Збройних сил України.

Під час навчань українських солдатів армією США в Німеччині у червні Фото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance

Речник Пентагону бригадний генерал військово-повітряних сил США Пат Райдер також відреагував на попередження Москви про "непередбачувані наслідки" в разі надання Україні американських ракетних комплексів Patriot. Він заявив, що США "не дозволять коментарям з боку Росії диктувати допомогу в сфері безпеки", яку надають Києву.

Напередодні Конгрес США ухвалив оборонний бюджет країни на 2023 рік, яких передбачає 800 мільйонів доларів на підтримку України. Документ передали на підпис президентові США Джо Байдену.

++09:45++

У Києві третій вибух

Третій вибух у Києві пролунав у Голосіївському районі під час дев'ятої масованої атаки РФ на Україну. Мер української столиці Віталій Кличко закликає мешканців не покидати укриттів, адже атака на місто триває.

++09:40++

У Кривому Розі влучання в житловий будинок

Під час масованої атаки Росії по України в Кривому Розі на Дніпропетровщині зафіксоване влучання в житловий будинок. Як повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби.

++09:33++

Другий вибух у Києві пролунав у Дніпровському районі, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

++09:24++

Росія масовано атакує Україну: є влучання

Вибухи пролунали в Деснянському районі Києва, повідомляє мер столиці Віталій Кличко. В київській області працює протиповітряна оборона, пише голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Ураження ракетами зафіксоване в Кривому Розі Дніпропетровської області. Перед цим голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про превентивні відключення електроенергії.

У Харкові вибухи - другий день підряд. Мер міста Ігор Терехов каже, що попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт, і попереджає про можливі проблеми з електрикою.

++09:00++

Саміт ЄС: країни посилюватимуть ППО України

Держави-члени Європейського Союзу обіцяють посилювати двосторонню підтримку України в сфері протиповітряної оборони, йдеться у висновках за підсумком саміту 15 грудня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту лідерів ЄС 15 грудня Фото: Olivier Matthys/AP/picture alliance

На саміті лідери також закликали президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля продовжити роботу щодо можливості використання заморожених активів росіян для підтримки відбудови України.

Крім того, вони остаточно затвердили надання Україні 18 мільярдів макрофінансової допомоги у 2023 році, яке спершу довго блокувала Угорщина, а згодом - і Польща.

Також лідери привітали узгодження послами ЄС дев'ятого пакету санкцій щодо Росії, який мають письмово затвердити сьогодні.

++08:35++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена по всій території України.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликав українців не ігнорувати її сигнали та перебувати в укриттях.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім написав у Telegram: "Очікуємо близько 60 штук. На півночі вже над територією України частина. Також думаю, що наша протиповітряна оборона зіб'є 50 плюс мінімум".

++08:17++

Внаслідок обстрілів Донеччини російськими військами минулої доби загинули семеро цивільних: по двоє в Бахмуті та Нью-Йорку, по одному - в Часовому Яру, Білій Горі та Роздолівці. Ще семеро мирних громадян дістали поранення, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++07:55++

Протягом минулої доби Росія завдала 23 авіаційних і чотирьох ракетних ударів по території України, два з яких - по цивільних об'єктах Харкова. Також РФ здійснила 78 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по житлових кварталах, внаслідок чого є загиблі серед мирного населення. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

ЗСУ відбили російські атаки в районах п'яти населених пунктів Луганщини та 17 Донеччини.

Українська авіація нанесла 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ і три удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Також українські військові збили два російських безпілотники типу "Орлан-10". Ракетні війська та артилерія вразили п'ять окупаційних пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу, шість артилерійських позицій, два склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

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Херсон: РФ влучила в пункт допомоги Червоного Хреста, загинула парамедик

Під час чергового російського обстрілу Херсона 15 грудня снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста, внаслідок чого загинула волонтерка-парамедик. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 295-го дня війни.

"На Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони", - сказав він.

Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. "Готуємо посилення нашої оборонної співпраці", - зазначив він.

На наступний тиждень, за його словами, готуються важливі міжнародні заходи, які можуть дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими та більше військових можливостей.

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