  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

США готують новий пакет допомоги Україні на $500 млн - ЗМІ

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Пакет включатиме наземну техніку, зокрема БМП Bradley і бронетранспортери Stryker, для підтримки контрнаступу ЗСУ. Крім того, США нададуть снаряди для HIMARS, Patriot і Stinger.

https://p.dw.com/p/4T5yc
БМП Bradley
БМП BradleyФото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Сполучені Штати Америки планують оголосити 27 червня про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 мільйонів доларів. Про це у понеділок, 26 червня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела в адміністрації США.

За їхніми словами, пакет включатиме наземну техніку для підтримки контрнаступу Збройних сил України. До нього увійдуть 30 БМП Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, а також боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, протитанкову зброю, включаючи Javelin, та снаряди для зенітних систем Patriot і Stinger.

Водночас вміст пакету допомоги ще допрацьовується і може змінитися, наголосили співрозмовники агенції. У разі ухвалення вінстане 41-м траншем допомоги Вашингтону Києву після початку повномасштабного вторгнення РФ. Загальна сума допомоги США з початку війни РФ проти України нині складає, за даними Державного департаменту США, близько 40 мільярдів доларів.

Читайте також: США замовили для України ракети "повітря-повітря" AMRAAM

Перші БМП Bradley вирушили зі США в Україну

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Зеленський на Донеччині нагородив оборонців Бахмута

Конфлікти5 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Франка-Вальтера Штайнмаєра зустрічають у Бішкеку

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Політика8 год. тому
Акція протесту перед посольством РФ у Лондоні (травень 2022 року) проти зґвалтувань українських жінок російськими солдатами

Чому ФРН розслідує зґвалтування українки солдатами РФ

Чому ФРН розслідує зґвалтування українки солдатами РФ

Конфлікти13 год. тому
Рейв-толока на Чернігівщині

Село й техно: Як фанати рейву відбудовують Чернігівщину

Село й техно: Як фанати рейву відбудовують Чернігівщину

Культура25 червня 2023 р.
Обкладинка каталогу виставки on the road, зроблена харків'янкою Іриною

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

Суспільство24 червня 2023 р.
"Титан" був створений спеціально для занурення до уламків "Титаніка"

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Катастрофи23 червня 2023 р.
Діра в Чонгарському мості, 23 червня 2023 року

Удар по мосту в Чонгарі: що це змінює

Удар по мосту в Чонгарі: що це змінює

Конфлікти23 червня 2023 р.
На головну сторінку