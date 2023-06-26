США готують новий пакет допомоги Україні на $500 млн - ЗМІ

Пакет включатиме наземну техніку, зокрема БМП Bradley і бронетранспортери Stryker, для підтримки контрнаступу ЗСУ. Крім того, США нададуть снаряди для HIMARS, Patriot і Stinger.

Сполучені Штати Америки планують оголосити 27 червня про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 мільйонів доларів. Про це у понеділок, 26 червня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела в адміністрації США.

За їхніми словами, пакет включатиме наземну техніку для підтримки контрнаступу Збройних сил України. До нього увійдуть 30 БМП Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, а також боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, протитанкову зброю, включаючи Javelin, та снаряди для зенітних систем Patriot і Stinger.

Водночас вміст пакету допомоги ще допрацьовується і може змінитися, наголосили співрозмовники агенції. У разі ухвалення вінстане 41-м траншем допомоги Вашингтону Києву після початку повномасштабного вторгнення РФ. Загальна сума допомоги США з початку війни РФ проти України нині складає, за даними Державного департаменту США, близько 40 мільярдів доларів.

Читайте також: США замовили для України ракети "повітря-повітря" AMRAAM