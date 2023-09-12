США готові розблокувати активи Ірану для обміну полоненими

У рамках обміну полоненими з Тегераном Вашингтон переведе до Катару шість мільярдів доларів заморожених активів Ірану. Обмін може відбутися вже наступного тижня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен видав розпорядження, яке дозволяє переказ шести мільярдів доларів заморожених іранських активів з Південної Кореї до Катару в рамках угоди щодо обміну полоненими між США та Іраном. Про це у вівторок, 12 вересня, повідомляють агентства AP та Reuters з посиланням на отримане Конгресом США відповідне сповіщення від Держдепу.

США і Іран ще у серпні досягли угоди, за умовами якої Вашингтон має розблокувати заморожені активи Тегерану та звільнити п'ятьох іранців в обмін на передачу п'ятьох громадян США. Тоді ж Іран перевів чотирьох громадян США, яких мають обміняти, із в'язниці у Тегерані під домашній арешт. П'ятий американець вже був під домашнім арештом.

Серед тих, кого США планують повернути з Ірану, бізнесмени Сіамак Намазі та Емад Шаркі, а також захисник довкілля Морад Тахбаз, пише Reuters. Особи ще двох людей не розкриваються. Також не розголошуються особи іранців, яких планують обміняти.

Відправлене до Конгресу повідомлення Держдепу - перше офіційне підтвердження з боку США домовленостей про звільнення п'ятьох громадян Ірану в обмін на повернення американців.

Вашингтон наполягає, що не знімав санкцій

Як наголошується в документі, перераховані кошти будуть доступні Ірану винятково для витрати на гуманітарні цілі. Адміністрація президента США Джо Байдена також наполягає, що за ці гроші Тегерану буде дозволено купувати лише продукти харчування, ліки та інші гуманітарні товари, пише AFP.

"Ми не скасували жодних наших санкцій щодо Ірану, і Іран не отримує жодних послаблень санкцій", - заявив представник Держдепартаменту на умовах анонімності.

Однак речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані стверджує, що за ці гроші його країна зможе "купувати всі непідсанкційні товари", не обмежуючись продуктами харчування та ліками.

Після укладення угоди республіканці почали критикувати адміністрацію Байдена за "фінансування тероризму" та надання Ірану коштів нібито для виробництва безпілотників для Росії.

За даними восьми джерел Reuters, знайомих з переговорами, переказ шести мільярдів доларів і обмін полоненими можуть відбутися вже наступного тижня.