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Пісторіус на БМП Puma
Пісторіус на БМП PumaФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

США, ФРН і Польща можуть провести спільні маневри

Аліна Коломієць
3 год. тому

Військові навчання в країні, що межує з Україною, послужили б "дуже чітким" сигналом союзникам по НАТО, а також і президенту РФ Володимиру Путіну, впевнений міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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Вашингтон веде переговори з Берліном і Варшавою про проведення спільних військових навчань у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в ефірі телеканалу ARD.

При цьому Пісторіус зазначив, що наразі проведення маневрів "розглядається", не надавши інших подробиць. За його словами, військові навчання в країні, що межує з Україною, послужили б "дуже чітким" сигналом союзникам по НАТО, а також і президенту РФ Володимиру Путіну.

НАТО "далеко не таке слабке, як тривалий час вважав" Путін, наголосив очільник міноборони ФРН, додавши, що альянс "набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року", до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Проте "для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", сказав Пісторіус.

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Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО

Президент США Джо Байден під час саміту "Бухарестської дев'ятки" у Варшаві 22 лютого вкотре запевнив східноєвропейських членів Альянсу в підтримці в разі російської агресії.

"Стаття 5 Статуту НАТО - це священне зобов'язання, взяте на себе Сполученими Штатами. Ми захищатимемо буквально кожен дюйм території НАТО", - пообіцяв Байден лідерам "дев'ятки", до якої входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Естонія.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час того ж саміту заявив, що Альянс має подбати про те, щоб "розірвати коло російської агресії". "Ми не можемо допустити, щоб Росія й надалі підривала європейську безпеку. НАТО має розірвати коло російської агресії й подбати про те, щоб історія не повторювалася", - сказав він.

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