Вибори спікера Палати представників США: Джордан вибув

Після трьох безуспішних спроб домогтися затвердження його кандидатури, конгресмен-республіканець від штату Огайо Джим Джордан вибув із боротьби за посаду спікера Палати представників Конгресу США. Про це у п'ятницю, 20 жовтня, повідомили телеканал CNN та видання The Hill. За їхніми даними, рішення зняти кандидатуру Джордана було ухвалено на закритій внутрішній конференції Республіканської партії.

Провал конгресмена від Огайо показав, що вплив колишнього президента Дональда Трампа на процеси, що відбуваються в Республіканській партії, обмежений, зазначає CNN.

Тепер республіканці мають висунути нового кандидата в спікери нижньої палати Конгресу. Очікується, що претендентів представлять увечері 23 жовтня, а голосування для висування одного з них на посаду голови Палати представників відбудеться наступного дня.

Допомога Україні та Ізраїлю - під загрозою

Робота Палати представників Конгресу США фактично паралізована з 3 жовтня, коли з посади спікера було усунуто іншого представника Республіканської партії, Кевіна Маккарті. Невдоволення його однопартійців, які мають у нижній палаті парламенту більшість, викликало ухвалення законопроєкту про тимчасовий бюджет. Цей документ підтримали, зокрема, деякі демократи - після чого Маккарті звинуватили у підтримці адміністрації Байдена на шкоду інтересам Республіканської партії.

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Тим часом 20 жовтня президент США звернувся до Конгресу з проханням про виділення 75 мільярдів доларів на надання допомоги Україні та Ізраїлю. Нестабільна ситуація в Палаті представників не дозволяє передбачити, чи затвердять запрошені Байденом кошти і коли це може статися. Глава Білого дому з цього приводу наголосив, що "дріб'язкова" та "злісна" партійна політика не повинна "стояти на шляху відповідальності" США "як великої нації".

Джим Джордан, який вибув із боротьби за посаду спікера, є противником збільшення допомоги Києву. Він заявляв, що "головною проблемою в умах американців є не Україна, а ситуація на кордонах США та злочинність на вулицях".