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Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку
Штаб-квартира ООН у Нью-ЙоркуФото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Делегація РФ на сесію Генасамблеї ООН досі не отримала візи

Анастасія Шепелева | Валерій Сааков
2 год. тому

191-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 3 вересня.

https://www.dw.com/uk/ssa-dosi-ne-vidali-vizi-delegacii-rf-dla-ucasti-v-sesii-genasamblei-oon/a-63008485

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 вересня. На цій сторінці DW розповідає (оновлюється) про події суботи, 3 вересня (час київський).

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ЗСУ відбили атаки російських окупаційних військ у напрямку Бахмутського, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки, Мар'їнки та Времівки, повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що із настанням сутінків росіяни активізувалися на бахмутському, авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++08.12++

Минулої доби внаслідок обстрілів військами РФ населених пунктів на Донеччині загинули троє людей, ще троє поранені, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram-каналі. Посадовець визнав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++07.57++

У ніч проти суботи, 3 вересня, російські окупаційні сили атакували крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією…", - написав посадовець у Telegram-каналі. Зокрема, у Дніпровському районі ЗСУ збили усі п'ять російських ракет, націлені на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники загасили. Ніхто не постраждав. По Нікопольському району завдали ударів російські "Гради" та важка артилерія. Обійшлося без загиблих і поранених. У Нікополі без руйнувань. У Марганці понівечено кілька будинків, господарських будівель, автомобілів та газопроводів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація приватних будинків, але люди неушкоджені, наголосив чиновник.

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++07.35++ 

2 вересня на південному напрямку ЗСУ знищили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади в Снігурівці, понтонну переправу, 3 склади боєприпасів поблизу Козацького, два пункти боєпостачання, 106 військових РФ і близько 60 одиниць техніки. У полон взято 3 російських військових, 4 одиниці техніки та зброю противника, повідомили в нічному зведенні в Оперативному командуванні "Південь". 

Незалежних підтверджень цих даних немає.

++07.22++

У ніч проти суботи російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Уночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд з однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибиті шибки", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

++07.10++

ООН перебуває "в тісному контакті" з владою США з питань видачі віз для російської делегації, яка має вирушити до Нью-Йорка на Генасамблею ООН 20 вересня, заявив генсек організації Антоніу Гутерріш. "Ми активно працюємо з місією США над візами для делегацій на майбутній зустрічі в штаб-квартирі ООН і підтримуємо зв'язок з місією щодо конкретних випадків, доведених до нашого відома. Ми робимо це і в цьому випадку", - сказав Гутерріш.

Як зазначає агентство dpa, США зобов'язані дозволити в'їзд до країни дипломатам та членам урядових делегацій, які прямують на саміт до штаб-квартири ООН. Але навіть у разі видачі віз свобода пересування дипломатів може бути обмежена кількома кварталами навколо будівлі ООН. Тим часом за словами постпреда Росії при ООН Василя Небензі, на 1 вересня ніхто з 56 членів російської делегації ще не отримав американської візи. 

Росія подавала запит на отримання 56 віз для глави МЗС РФ Сергія Лаврова та інших членів російської делегації для участі в сесії Генасамблеї ООН.
 

 

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Топтема

Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку

Делегація РФ на сесію Генасамблеї ООН досі не отримала візи

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