Шрі-Ланка запросила у РФ компенсацію за вбитих в Україні

Питання про виплати сім'ям убитих і поранених на війні порушували на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки на чолі з міністром закордонних справ Таракою Баласурією, повідомило МЗС країни.

Делегація Шрі-Ланки на зустрічі в Москві з заступником міністра закордонних справ РФ Андрієм Руденком і заступником міністра оборони РФ Олександром Фоміним 27 червня порушила питання виплати компенсацій за вбитих і поранених ланкійських громадян, які служили за контрактом у російській армії. Про це повідомило посольство Шрі-Ланки в Росії.

Делегацію очолював міністр закордонних справ Тарака Баласурія. "Під час розмови обговорили питання загибелі 17 шріланкійців у бою, виплати компенсацій загиблим і пораненим, становище шріланкійців, з якими не вдається зв'язатися, можливість добровільного повернення, дострокового розірвання контрактів і впорядкування грошового забезпечення", - йдеться в повідомленні МЗС.

Російське МЗС про це не інформувало, а державні пропагандистські ЗМІ взагалі про цю зустріч не писали.

Шрі-Ланка відкрила розслідування

У травні уряд Шрі-Ланки відкрив розслідування через вербування її громадян на війну Росії проти України. За інформацією влади, тоді щонайменше 16 осіб значилися загиблими, 37 - пораненими, і понад 10 - імовірно, полоненими.

Баласурія заявив 30 травня, що ланкійців обманом змусили поїхати в Росію, пообіцявши хороші зарплати та привілеї, включно з російським громадянством. За його словами, МЗС отримало від громадян 455 скарг на цю тему.

За даними агентства AFP, громадянам Шрі-Ланки обіцяли зарплату в понад дві тисячі євро на місяць, що приблизно в 13 разів перевищує їхній середній дохід. Баласурія тоді також заявив, що РФ погодилася більше не вербувати ланкійців на війну проти України. Тоді ж домовились про вищезгадану зустріч.

На війну РФ проти України вербують не тільки зі Шрі-Ланки

У січні влада Непалу призупинила видачу своїм громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Це рішення уряд ухвалив після підтвердження інформації про те, що в Україні загинули щонайменше 10 найманців з Непалу, які воюють на боці РФ. МЗС країни закликало громадян не брати участі у війні.

Згідно з даними непальської влади, станом на початок року у складі російської окупаційної армії воюють щонайменше 200 найманців з Непалу. Міністр закордонних справ країни Нараян Пракаш Сауд заявив, що перебування 100 осіб зараз невідоме. Влада країни вже вимагала від Москви припинити вербування непальців, а завербованих повернути додому.

За повідомленням непальської поліції, на початку грудня 2023 року, влада затримала 12 осіб за звинуваченням у незаконному відправленні чоловіків для вербування в російську армію. За даними поліції, затримані організовували відправлення непальців до Росії через Індію та ОАЕ. "Поки незрозуміло, скільки людей було відправлено таким чином, але розслідування триває", - сказав представник поліції. Він повідомив, що кожен із добровольців платив за відправлення в РФ до 8500 доларів.

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