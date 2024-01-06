Громадянство РФ для українських дітей: в МЗС відреагували

Указ президента Росії Володимира Путіна від 4 січня, яким той суттєво спростив процедуру надання російського громадянства певним категоріям українських дітей, порушує норми міжнародного гуманітарного права, є нікчемним та не створює жодних правових наслідків, йдеться у заяві міністерства закордонних справ (МЗС) України, оприлюдненій в суботу, 6 січня.

У МЗС зазначили, що указ Путіна передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Росії, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. А заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

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Українські дипломати вказали на те, що такий "нормативно-правовий акт" грубо порушує українське законодавство, норми міжнародного права та права українських дітей, яких під час широкомасштабного російського вторгнення примусово вивезли на територію держави-агресорки.

"Такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права, є нікчемними та не створюють жодних правових наслідків. Запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на Батьківщину", - зазначили в МЗС.

Міністерство закордонних справ також наголосило, що всі діти-громадяни України, які були примусово переміщені на територію Росії нібито для "гуманітарного захисту", все одно залишаються громадянами України.

"Закликаємо Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ з переведення українських дітей з однієї національної групи в іншу, зокрема шляхом примусового надання їм громадянства РФ, що є однією з ознак геноциду, а міжнародну спільноту якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна, здійснивши необхідні заходи з його затримання для передачі органам міжнародного правосуддя", - йдеться в заяві МЗС.

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Лубінець: Наступним кроком буде усиновлення дітей вже як росіян

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, при заповненні такої анкети на надання російського громадянства українським дітям не потрібно навіть зазначати інформацію про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адресу та контакти за місцем роботи заявника, який "може зникнути в будь-який момент".

Він висловив думку, що присвоєння українським дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на території РФ. За словами омбудсмена, може так статися, що "юридично" жодної української дитини в РФ не залишиться, адже всі вони впродовж наступних трьох місяців час можуть "стати росіянами".

"Тобто виходить, що за депортованих українських дітей, які наразі перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про вступ до громадянства російські громадяни, які Путін буде задовольняти без будь-яких вимог. Ми розуміємо страшні наслідки таких дій, адже наступним кроком після отримання ними "громадянства" РФ буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим - зміна їхніх персональних даних", - зазначив він у Telegram.

Указ Путіна

Як повідомляє російське агенстство "Интерфакс", в указі Володимира Путіна від 4 січня зазнгачається наступне: "Встановити, що діти-сироти та діти, що залишилися без піклування батьків, які тимчасово перебувають, постійно або тимчасово проживають в Російській Федерації, а також недієздатні особи, які є громадянами України або особами без громадянства, які постійно проживали на території України, набувають громадянства Російської Федерації відповідно до частини дев'ятої статті 16 Федерального закону від 28 квітня 2023 р. N2 138-ФЗ "Про громадянство Російської Федерації".

У відповідній частині російського закону, на яку вказане посилання в указі Путіна, йдеться про те, що президент РФ "в гуманітарних чи інших цілях має право визначати інші категорії іноземних громадян та осіб без громадянства, які можуть бути прийняті в громадянство Російської Федерації без урахування всіх або окремих вимог, передбачених частиною першою статті 15 цього Федерального закону, а також встановлювати інші вимоги та умови прийому у громадянство Російської Федерації".