Справу про держзраду проти Деркача скерували до суду

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України III-IX скликань у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це у четвер, 30 листопада, повідомили в НАБУ.

Ім'я депутата у повідомленні не зазначається, однак додається злегка заретушована фотографія, на ній можна впізнати екснардепа Андрія Деркача, якого Верховна Рада позбавила повноважень на початку 2023 року.

За даними НАБУ, обвинувачений упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних і розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

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"Він зокрема вчиняв дії, спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - йдеться у повідомленні НАБУ.

У вересні минулого року Деркача оголосили в розшук через підозру в держзраді та незаконному збагаченні.

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