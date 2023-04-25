"Справи Майдану": арешт екскомандира львівського "Беркута"

Колишнього командира львівського "Беркута" підозрюють в організації терористичного акту, що призвело до смерті й поранення мітигнувальників у лютому 2014 року.

Суд заарештував колишнього командира спецпідрозділу МВС "Беркут" у Львові, підозрюваного в перешкоджанні мітингувальникам у лютому 2014 року, що призвело до смерті й тілесних ушкоджень учасників Революції гідності, повідомили в Офісу генерального прокурора України (ОГПУ).

"Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу генерального прокурора та застосував до колишнього командира батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні відомства в Telegram у вівторок, 24 квітня.

Екскомандира "Беркута" взято під варту в залі суду. За даними слідства, 18 лютого 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ, для залякування населення організував вчинення підлеглими співробітниками терористичного акту, який мав перешкодити масовому руху мітингувальників із майдану Незалежності до Верховної Ради України.

"Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Такі його дії призвели до вбивств трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень - п'ятьом, середньої тяжкості - 43, легких - 77", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, у 2021 році слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані, вчинених у лютому 2014 року вищими посадовими особами держави під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича. Під час розслідування, за даними ДБР, було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів. До складу злочинної групи високопосадовців входили, зокрема, міністр оборони України, голова Служби безпеки України та його перший заступник, міністр внутрішніх справ України та його заступник тощо.