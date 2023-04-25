  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Wintereinbruch in Kiew, Ukraine
Фото: Andrew Kravchenko/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

"Справи Майдану": арешт екскомандира львівського "Беркута"

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Колишнього командира львівського "Беркута" підозрюють в організації терористичного акту, що призвело до смерті й поранення мітигнувальників у лютому 2014 року.

https://p.dw.com/p/4QXDp

Суд заарештував колишнього командира спецпідрозділу МВС "Беркут" у Львові, підозрюваного в перешкоджанні мітингувальникам у лютому 2014 року, що призвело до смерті й тілесних ушкоджень учасників Революції гідності, повідомили в Офісу генерального прокурора України (ОГПУ).

"Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу генерального прокурора та застосував до колишнього командира батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні відомства в Telegram у вівторок, 24 квітня.  

Екскомандира "Беркута" взято під варту в залі суду. За даними слідства, 18 лютого 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ, для залякування населення організував вчинення підлеглими співробітниками терористичного акту, який мав перешкодити масовому руху мітингувальників із майдану Незалежності до Верховної Ради України.

"Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Такі його дії призвели до вбивств трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень - п'ятьом, середньої тяжкості - 43, легких - 77", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Розстріли на Майдані: ДБР оголосила нові підозри дев'ятьом силовикам-втікачам

Нагадаємо, у 2021 році слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані, вчинених у лютому 2014 року вищими посадовими особами держави під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича. Під час розслідування, за даними ДБР, було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів. До складу злочинної групи високопосадовців входили, зокрема, міністр оборони України, голова Служби безпеки України та його перший заступник, міністр внутрішніх справ України та його заступник тощо. 

Про що українці запитали б Януковича? (02.03.2018)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Будівля міністерства закордонних справ Швеції у Стокгольмі

Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів

Політика37 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ізраїльський прапор перед куполом будівлі Рейхстагу з нагоди візиту президента Ізраїлю Герцога у вересні 2022 року

75 років відносин ФРН і Ізраїлю: "Незмінна відповідальність"

75 років відносин ФРН і Ізраїлю: "Незмінна відповідальність"

Політика5 год. тому
Пілот винищувача МіГ-29 з позивним "Джус"

Український льотчик: Готуємо себе до навчання на F-16

Український льотчик: Готуємо себе до навчання на F-16

Конфлікти9 год. тому
Керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель

"Нагромадження криз": ЄС та наслідки війни в Україні

"Нагромадження криз": ЄС та наслідки війни в Україні

Конфлікти10 год. тому
Мінагропрод: ЄС має оптимізувати аграрну логістику

Експорт з України: в Брюсселі обговорили, що не працює

Експорт з України: в Брюсселі обговорили, що не працює

Економіка18 год. тому
Карикатура Сергія Йолкіна, Сергій Лавров у Нью-Йорку в образі Кінг-Конга

Карикатура: Лавров у Нью-Йорку, або Кремлівський Кінг Конг

Карикатура: Лавров у Нью-Йорку, або Кремлівський Кінг Конг

Конфлікти4 год. тому
Мешканці Маріуполя у зруйнованому місті, березень 2023 року

"Ви тут іноземці". Як живуть на окупованій Донеччині

"Ви тут іноземці". Як живуть на окупованій Донеччині

Суспільство9 год. тому
На головну сторінку