Нова справа: Коломойського заарештували без права на заставу

Суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу у справі, за якою його підозрюють у організації замовного вбивства.

Бізнесмен Ігор Коломойський, якого підозрюють в організації замовного вбивства, перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу. Такий запобіжний захід обрав у четвер, 9 травня, Печерський районний суд Києва, повідомляє видання "Ґрати" із зали суду. Коломойський заперечує будь-яку причетність до злочину.

Напередодні йому повідомили підозру у цій справі. Як повідомили у Офісі генерального прокурора, за даними слідства, Коломойський, нібито "діючи з мотивів особистої помсти", замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній "за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

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"Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка спеціалізувалась на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, члени банди здійснили напад - "нанесли удари та ножові поранення в життєво важливі органи", але не довели злочин до кінця "з причин, які не залежали від їхньої волі".

Раніше Коломойському вручили ще три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень шляхом махінацій з внесками в "Приватбанку". Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня минулого року.