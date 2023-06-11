Пожертви партії: ексглаву Шотландії затримали і відпустили

Нікола Стерджен з'явилася на допит у поліцію, де її взяли під варту, а за кілька годин відпустили. Колишню очільницю уряду Шотландії підозрюють у справі про фінансування Шотландської національної партії.

Колишню першу міністерку Шотландії Ніколу Стерджен тимчасово затримали в рамках розслідування справи про фінансування Шотландської національної партії (ШНП). Про це у неділю, 11 червня, повідомили в поліції Шотландії.

Політикиня добровільно прийшла на допит до правоохоронців, де її взяли під варту. За кілька годин Стерджен відпустили без пред'явлення звинувачень.

"Опинитися в ситуації, в якій опинилася я сьогодні, коли я впевнена, що не вчинила жодного правопорушення, шокує і глибоко засмучує, - заявила після допиту Стерджен, пише агенція AFP. - Я точно знаю, що насправді не винна в жодних правопорушеннях".

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Обшуки в Глазго та Единбурзі

Чоловіка Ніколи Стерджен Пітера Мюррелла, колишнього виконавчого директора ШНП, а також тодішнього казначея партії затримували у квітні в рамках того ж розслідування. Пізніше їх відпустили без звинувачень, але попередили про продовження слідчих дій.

Поліція провела обшуки в будинку в Глазго, де проживала пара, а також у штаб-квартирі ШНП в Единбурзі. "Нікола послідовно заявляла, що співпрацюватиме зі слідством, якщо її попросять, і продовжує це робити", - сказав представник політикині.

Слідчі з'ясовують, що сталося з 600 тисячами фунтами стерлінгів пожертв (700 600 євро), які призначалися для підтримки руху за незалежність Шотландії, але могли бути спрямовані на інші цілі, зазначає Reuters.

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Стерджен оголосила про відставку взимку

Нікола Стерджен оголосила про відставку у лютому. Лідером правлячої Шотландської національної партії та главою уряду став міністр охорони здоров'я регіону Гамза Юсаф. Стерджен була очільницею шотландського уряду з 2014 по 2023 роки.