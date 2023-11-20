Справа Гладковського: сина експосадовця арештували заочно

Ігоря Гладковського, сина ексзаступника секретаря РНБО, заочно арештували у справі про купівлю висотомірів за завищеними цінами. В САП кажуть, що він завдав "Укрспецекспорту" збитків на майже 13 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського, повідомляє в понеділок, 20 листопада, інформагенція "Українські новини".

Гладковський арештований у кримінальному провадженні щодо завдання державному концерну "Укрспецекспорт" збитків на майже 13 мільйонів гривень, зауважили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП).

Закупівля висотомірів за завищеними цінами

В жовтні Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомляло, що у цьому провадженні окрім Гладковського підозру отримав і колишній директору "Укрспецекспорту".

За даними слідства, директор концерну, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною Ігорю Гладковському, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у сім разів (близько 450 тисяч доларів).

"Після сплати держкомпанією передбаченої договором суми, співучасники схеми розпорядились отриманими у результаті завищення цін коштами на власний розсуд, а частина з них в сумі орієнтовно 170 тисяч доларів США була передана безпосередньо сину експершого заступника секретаря РНБО України", - зазначали в НАБУ.

В бюро також зауважували, що обоє підозрювані перебувають за межами України.

Не перша підозра Гладковського

У квітні 2021 року Ігор Гладковський особисто отримав ще одну підозру, яка також стосувалася корупції в оборонній сфері. Тоді йшлося про отримання 950 тисяч гривень неправомірної вигоди у справі, що стосується компанії "Оптимумспецдеталь".

За даними слідства, зусиллями підозрюваного в 2015-2017 роках "Оптимумспецдеталь" отримувала преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами державного концерну "Укроборонпром".

За це Гладковський отримував вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50 відсотків від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором він отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди, стверджували тоді у НАБУ.

Резонансне журналістське розслідування

У лютому 2019 року команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджувалося, що Ігор Гладковський спільно з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами.

Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягав щонайменше 250 мільйонів гривень. Автори розслідування стверджували, що до корупційних операцій причетні також Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером тодішнього президента Петра Порошенка, екскерівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Це викликало широкий резонанс у суспільстві та потягнуло за собою відкриття кримінальних проваджень не лише відносно Ігоря Гладковського, але й щодо його батька, а також ексзаступника міністра оборони, директора департаменту міноборони та низки інших людей.