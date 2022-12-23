Справа Cambridge Analytica: Meta згодна на рекордну виплату

В рамках мирової угоди за колективним позовом користувачів Facebook компанія погодилась на відшкодування, але не визнала своєї провини. Угоду ще має схвалити суд.

Американська корпорація Meta Platforms, до структури якої належить соціальна мережа Facebook, погодилася виплатити 725 мільйонів доларів для врегулювання тривалого судового спору про неправомірну передачу особистих даних користувачів, зокрема консалтинговій компанії Cambridge Analytica, повідомляє у п'ятницю, 23 грудня, агенція AFP.

"Пропоноване врегулювання на 725 мільйонів доларів є найбільшим відшкодуванням, коли-небудь досягнутим у груповому позові щодо конфіденційності даних, і найбільшою сумою, яку Facebook будь-коли платив за вирішення приватного колективного позову", - заявили адвокати позивачів.

Мирова угода ще має бути схвалена у відділенні Окружного суду США у Сан-Франциско. При цьому Facebook в рамках угоди не визнав жодних протиправних дій. "Ми домагалися врегулювання, оскільки це в інтересах нашої спільноти та акціонерів", - заявила речниця Meta, запевнивши, що за останні три роки компанія оновила "підхід до конфіденційності".

Витік даних 87 мільйонів користувачів

Про найбільший в історії Facebook витік особистих даних користувачів стало відомо у березні 2018 року. Британська компанія Cambridge Analytica, яка вже припинила існування, незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі і передавала їх третім особам. Зокрема, ймовірно, передвиборчому штабу 45-го президента США Дональда Трампа, який використовував їх для політичної реклами. Крім того, ймовірно, особисті дані використали і під час кампанії з виходу Великобританії з ЄС.

Проти компанії був поданий колективний судовий позов через неправомірну передачу особистих даних користувачів. Главі Facebook Марку Цукербергу довелося двічі виступити на слуханнях у Конгресі США.

У липні 2019 року Facebook погодилась виплатити штраф в п'ять мільярдів доларів, накладений Федеральною торговою комісією США через витік даних. Це - рекордний штраф, який стягували з компаній за порушення правил зберігання особистої інформації клієнтів, і один із найбільших серед призначених урядом США.