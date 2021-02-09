Споживачі викидають майже одну п'яту харчів на смітник - ООН

Упродовж тільки 2019 року близько одного мільярда тонн або 17 відсотків усіх харчових продуктів, придбаних приватними споживачами у світі, опинилися на смітнику. Такі дані містить оприлюднена в четвер, 4 березня, спеціальна доповідь ООН.

Як зазначається в дослідженні, в цю статистику потрапили тільки ті продукти харчування, котрі викинули як непотріб з осель, ресторанів, магазинів роздрібної торгівлі та з інших продовольчих магазинів. За даними авторів доповіді, така кількість викинутих продуктів значно вища за ті цифри, котрі наводилися раніше.

Читайте також: Данія лідирує у боротьбі з продуктовим марнотратством

Сотні мільйонів людей хронічно недоїдають

Така ситуація з продуктовим марнотратством спостерігається на тлі того, що лише того ж 2019 року близько 700 мільйонів людей у світі хронічно недоїдали, констатують в ООН. "Досі харчові відходи розглядалися як проблема багатого світу", - сказала співавторка доповіді Клементіна О'Коннор, котра є експерткою з питань харчування Програми ООН з довкілля. Однак, за її словами, доповідь показала, що харчові відходи окремих домогосподарств є глобальною проблемою. Загалом із 121 кілограма продовольства, що викидається на душу населення, більше половини - 74 кілограми - викидається домашніми господарствами, йдеться в доповіді.

Доповідь зосереджена винятково на тому, що відбувається з харчовими продуктами на рівні споживача, й у ній не розглядається ситуація з харчами, які втрачаються або викидаються в процесі виробництва, зберігання або розподілу.

Читайте також: Як викидати менше сміття. Експеримент української еко-активістки

"Якби втрата продовольства і відходи були рівнозначні країні, то вона стала б третім за кількістю емітером парникових газів на планеті", - сказав один із співавторів доповіді Річард Своннелл.

Питання про харчові відходи буде також розглянуто на першому саміті ООН з продовольчих систем, який пройде у вересні або жовтні. Одна з цілей ООН в галузі сталого розвитку спрямована на скорочення вдвічі до 2030 року глобальних харчових відходів на душу населення в роздрібній торгівлі й на рівні споживачів.