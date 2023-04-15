Спортсмени і ІТ: Зеленський затвердив нові санкції щодо РФ

Відтепер під санкціями в Україні будуть російські інтернет-компанії Yandex і Rambler Group, а також низка російських спортсменів та спортивних діячів.

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкційні обмеження проти низки російських юридичних та фізичних осіб. Відповідні укази, що надали чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Зеленський підписав у суботу, 15 квітня, повідомив Офіс президента України. Йдеться про нормативні акти №227/2023 та №228/2023.

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Так, згідно з указом №227/2023 санкції запроваджуються щодо 351 фізичної особи та 254 юридичних осіб. До переліку з 254 компаній, що потрапили під нові багаторічні санкції України, увійшли російські IT-компанії, зокрема, провідні російські інтернет-холдинги Yandex, Rambler Group, а також компанія VK.

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Також відтепер в Україні санкційні обмеження поширюватимуться й на російських гравців на ринку послуг автоматизації роботи підприємств. Йдеться про такі компанії як "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галактика", а також АТ "Сітронікс". Крім того, у підсанкційному переліку опинилося й українське ТОВ "Корпоративні бізнес системи" ("CBS") з Одеси та однойменні російська і казахстанська компанії з Москви і Алмати відповідно.

Санкції проти російського спорту

Також згідно з іншим підписаним Зеленським указом №228/2023, санкції запроваджуються щодо 87 осіб, зокрема російських спортивних діячів та спортсменів, серед яких є й олімпійські чемпіони. Зокрема, під санкціями опинились фігурист Ілля Авербух, донька міністра оборони РФ та президентка федерації тріатлону Ксенiя Шойгу, а також футболіст Iгор Акінфєєв.

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