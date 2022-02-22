Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі - Блінкен

Співробітники посольства США в Україні, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні. Про це у вівторок, 22 лютого повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у Twittter.

"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", - зазначив Держсекретар США.

У заяві Блінкена на сайті Держдепу він знову "наполегливо рекомендує громадянам США залишити Україну". "Існує велика ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні авіаперевезення. Російські війська продовжують наближатися до кордону, що виглядає, ніби вони планують вторгнутися в будь-який момент", - йдеться у заяві.

Ескалація на Донбасі та визнання Росією "ЛДНР"

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Якщо з початку року штаб Операції об'єднаних сил зазвичай фіксував від двох до п'яти порушень режиму тиші, то 21 лютого зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Ввечері 21 лютого Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська. Також у проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та так званими "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів.

Евакуація посольства США у Львів

12 лютого на тлі повідомлень про загрозу вторгнення РФ Держдепартамент США наказав виїхати з посольства СШАв Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади. Посольство зберегло невелике консульське представництво у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але тимчасово не надає паспортні, візові чи звичайні консульські послуги.

10 лютого президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією. Він наголошував, що за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США: "Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це буде світова війна".