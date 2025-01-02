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ПолітикаНімеччина

Співголова СДПН: Шольц має говорити з Путіним знову і знову

Степан Смишляєв
2 січня 2025 р.

Попри критику з боку низки європейських лідерів, Олафу Шольцу слід і надалі проводити телефонні перемовини з Володимиром Путіним, вважає співголова СДПН. Втім, потреби в їхній особистій зустрічі Заскія Ескен не бачить.

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Олаф Шольц (праворуч) і Володимир Путін (ліворуч)
В середині листопада Олаф Шольц вперше за два роки провів телефонну розмову Володимиром ПутінимФото: Kay Nietfeld/Sputnik/AP/dpa/picture alliance

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскія Ескен (Saskia Esken) вважає, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) має і надалі проводити телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, пише dpa у четвер, 2 січня.

"Ці переговори потрібно вести знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - сказала вона у відеоінтерв'ю dpa.

Ескен визнала, що наразі є "0,0 готовності" Путіна до кроків задля припинення вогню, але, на її думку, дзвінок Шольца допоміг прояснити позицію російського президента.

Лідерка СДПН також висловила сумнів у тому, що канцлер ФРН зможе стати посередником між президентом РФ і президентом України Володимиром Зеленським, хоча Шольц, за її словами, "безумовно відіграватиме важливу роль" в організації можливих переговорів. На думку Ескен, посередником у таких переговорах міг би бути політик "з другого ешелону".

Вона також не вважає доцільною особисту зустріч Шольца і Путіна "поки ставлення залишається таким, яким воно є".

Телефонна розмова Шольца і Путіна

В середині листопада Олаф Шольц вперше за два роки провів телефонну розмову Володимиром Путіним. Під час спілкування він засудив війну РФ проти України, закликав президента РФ вивести війська і розпочати переговори з Україною з метою досягнення "справедливого і тривалого миру".

Володимир Зеленський критично відгукнувся про цей дзвінок, назвавши його "скринькою Пандори". Розкритикували його і в німецькій опозиції.

Президент Польщі Анджей Дуда дорікнув Шольцу намаганням усунути обраного президента США Дональда Трампа від переговорів щодо майбутнього України, а колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що є ризик повернення до "Нормандського формату".

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