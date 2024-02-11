Спільна евтаназія: експрем'єр Нідерландів помер із дружиною

У Нідерландах зростає кількість пар, які обирають спільну евтаназію. Про це пише британська газета Guardian у суботу, 10 лютого. Приводом для статті послужила смерть колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Дріса ван Агта, який обрав піти з життя у минулий понеділок за допомогою евтаназії, рука в руку зі своєю дружиною Ежені Крекельберг. Їм обом було по 93 роки. Обидвоє вже деякий час мали слабке здоров'я. У 2019 році Ван Агт переніс крововилив у мозок під час виступу на заході вшанування пам'яті палестинців і так і не одужав повністю.

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У виданні наголошують: попри все ще рідкісне явище, кількість запитів на спільну евтаназію зростає - у 2020 році 26 людей отримали дозвіл на так звану дуетну евтаназію. Наступного року ця цифра зросла до 32, а в 2022 році - до 58.

Ельке Сварт, прессекретарка Експертного центру евтаназії (Expertisecentrum Euthanasie), який задовольняє прохання про евтаназію близько 1 000 осіб на рік у Нідерландах, каже, що прохання будь-якої пари про асистовану смерть перевіряються на відповідність суворим вимогам індивідуально. "Інтерес до цього зростає, але це все ще рідкість, - сказала вона. "Це чиста випадковість, що двоє людей одночасно нестерпно страждають без жодної перспективи полегшення... і що вони обидва бажають евтаназії".

Евтаназія та допомога в самогубстві дозволені в Нідерландах з 2002 року за шести умов, серед яких нестерпні страждання, відсутність перспективи полегшення і давнє, незалежне бажання померти. Підтвердити це має також другий фахівець повинен підтвердити бажання. У більшості випадків реалізує цю процедуру вдома сімейний лікар.

Як повідомляють голландські ЗМІ, Дріс ван Агт - прем'єр-міністр країни у 1977-1982 роках і перший лідер партії "Християнсько-демократичний заклик" - можливо, і був католиком, але упродовж 70 років обирав пройти власний шлях разом зі своєю коханою, яку він називав "моя дівчинка".