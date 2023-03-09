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Фото: Kevin Lamarque/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

Спікер Конгресу США відхилив запрошення приїхати в Київ

Ольга Журавльова | Дмитро Андрєєв
3 год. тому

Республіканець Кевін Маккарті, який виступав проти "безлімітних чеків" Україні, відреагував на запрошення Зеленського приїхати до нього. Спікер Палати представників не збирається відвідувати Київ.

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Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив у інтерв'ю CNN у середу, 8 березня, що у нього немає планів відвідувати Україну. Таким чином він відреагував на заклик від українського президента Володимира Зеленського особисто ознайомитися з ситуацією в країні. 

Маккарті, відповідаючи на запитання про запрошення від Зеленського, сказав, що йому не потрібно їхати до Києва і що він отримає інформацію іншими способами.

Американський політик одночасно розкритикував адміністрацію президента США Джо Байдена за недостатньо швидку допомогу Києву. "Дозвольте дуже чітко прояснити те, що я сказав: ніяких безлімітних чеків, гаразд? З цієї точки зору мені не потрібно їхати в Україну, щоб зрозуміти, де є безлімітний чек, а де - ні", - пояснив конгресмен. При цьому Маккарті, за власними словами, виступає за продовження підтримки України.

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Маккарті проти "безлімітних чеків" для України

Кевін Маккарті раніше заявляв, що він виступає проти надання "безлімітних чеків" допомоги Україні. "Пан Маккарті має приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, що для нас спричинила війна, які люди зараз воюють, хто воює зараз. А потім після цього робити свої припущення", - відповів на це глава української держави Володимир Зеленський у коментарі CNN.

Як зазначається у публікації американського видання, у США за допомогу Україні наразі виступають конгресмени обох партій - як демократи, так і республіканці. Однак у Палаті представників, де в республіканців зараз більшість, деякі з них закликають припинити військову та фінансову допомогу Києву.

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