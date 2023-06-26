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Главу Тернопільської облради затримали на хабарі - НАБУ

Анастасія Шепелева
4 год. тому

За даними НАБУ, глава облради та два заступники глави ОВА на Тернопільщині вимагали хабар у розмірі 1,8 мільйона гривень за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту.

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Гривні
ГривніФото: Mykhailo Polenok/PantherMedia

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у понеділок, 26 червня, повідомило про затримання "на гарячому" глави Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

"За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради", - йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Крім того, за хабар підозрювані обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році, стверджують в НАБУ.

"Сума неправомірної вигоди становила 5-10 відсотків "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали "на гарячому", - зазначили в бюро. 

У НАБУ не називають даних підозрюваних у корупції, але посаду глави Тернопільської облради посідає Михайло Головко. Як повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець, окрім Головка, затримали Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука.

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