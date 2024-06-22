ЗМІ: АдН задумала створити нову фракцію в Європарламенті

Після виключення АдН з ультраправої групи "Ідентичність і демократія" в Європарламенті німецькі праві популісти планують створити нову групу під назвою "Сувереністи", пише Der Spiegel.

Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) виношує плани згуртувати навколо себе нову фракцію у Європарламенті, що матиме назву "Сувереністи". Про це написав німецький тижневик Der Spiegel у номері, що вийшов у суботу, 22 червня.

Згідно з даними авторів статті, у розпорядженні яких є електронний лист одного з представників АдН, він запросив у Європарламенту приміщення на сто осіб, а також комплексну послуга на організацію харчування - так званий кейтеринг - для "установчих зборів нової парламентської групи". Раніше фракцію АдН виключили з групи "Ідентичність і демократія" (ID) в Європарламенті, тож тепер вони змушені шукати інших союзників, кажуть журналісти.

За інформацією Der Spiegel, можливими членами нової парламентської групи можуть стати ультраправі партії SOS Румунія, політсила Se Acabó La Fiesta ("Вечірка закінчилась") з Іспанії, "Демократичний патріотичний рух" (NIHK) з Греції, польська "Конфедерація", "Республіканський рух" (Hnutie Republika) зі Словаччини та угорська партія "Наша Батьківщина" (Hazank Mozgalom). Не виключено, що до нової фракції можуть приєднатися й інші сили й політики з ультраправого спектру, зазначають автори статті.

Нова група ультраправих базуватиметься на проросійських засадах і виступатиме за "мирні перемовини" щодо України

Засадничою основою групи має стати так звана "Софійська декларація" від квітня 2024 року проросійської ультраправої партії "Відродження" (Wasraschdane) з Болгарії, яка закликає покінчити з бюрократією в ЄС, пише Spiegel. Автори тої декларації переконані, що європейській цивілізації "загрожує агресія глобалістських ідеологій", а право народів на самовизначення "замінюється диктатурою бюрократії".

Що стосується агресивної війни Росії проти Україні, то автори тої декларації закликали до "мирних переговорів".

Якщо АдН вдасться реалізувати свій задум, то ця фракція стане третьою фракцію євроскептиків у Європарламенті. Політичні фракції в Європарламенті повинні мати щонайменше 23 депутати, які, в свою чергу, повинні походити з щонайменше семи країн-членів ЄС. АдН матиме 14 євродепутатів у новому Європарламенті, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, АдН була виключена з групи ID після того, як її головний кандидат Максиміліан Кра (Maximilian Krah) зробив скандальні заяви про СС, тож наразі вона не має парламентської фракції.

Нагадаємо, за підсумками нещодавніх виборів до Європарламенту найпотужнішою силою у ньому залишаються центристи з Європейської народної партії (ЄНП).