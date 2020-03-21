Spiegel: Німеччина планує придбати у США 45 винищувачів F-18

Міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) надіслала електронного листа своєму американському колезі, міністрові оборони США Марку Есперу, в якому заявила про намір Бундесверу придбати у американців 30 літаків F-18 Superhornet та 15 літаків F-18 типу Growler. Про це у неділю, 19 квітня, із посиланням на свої джерела, повідомив німецький тижневик Spiegel на сайті видання. Як стверджує Spiegel, Крамп-Карренбауер, яка представляє партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), відправила листа 16 квітня, не узгодивши цей крок із партнерами по коаліції, Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Нові літаки мають замінити на бойовому чергуванні вже досить застарілі літаки Tornado. Плани щодо заміни Tornado обговорюються у Німеччині декілька років. Водночас дискусії точаться навколо того, які саме літаки і в якої компанії необхідно придбати. Соціал-демократи виступають проти купівлі літаків у американського концерну Boeing. Їхня позиція полягає в тому, що контракт необхідно укласти не лише з Boeing, але й з європейським концерном Airbus, який може поставити винищувачі Eurofighter. Через позицію СДПН рішення щодо придбання літаків F-18 поки що остаточно не ухвалено. Соціал-демократи наполягають, що питання заміни Tornado має бути вирішене в рамках "великої коаліції", а тому окремі представники партії назвали лист чинної міністерки оборони, який фактично підтверджує замовлення американському концерну, "провокацією".

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Винищувач F-18 типу Growler обладнаний засобами радіоелектронної боротьби, за допомогою яких він може подавляти ворожі радари, у той час як винищувач F-18 Superhornet може нести ядерну зброю США, що зберігається на авіабазі "Бюхель" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. На ній розташована база 33-ої бригади тактичної авіації Бундесверу. У разі ядерного удару пілоти Люфтваффе мали би доставити бомби до цілі літаками Tornado і скинути. Модель, за якої Німеччина може бути частиною ядерного потенціалу США, називається "ядерна співучасть". При цьому ролі чітко розподілені: коди для активування ядерних боєголовок є лише в американців, у той час як скидати їх мають пілоти Люфтваффе.

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Саме в цьому, з погляду СДПН, полягає проблема: частина фракції СДПН хоче вивести Німеччину з "ядерної співучасті" й взагалі позбутися американської ядерної зброї в країні. Ще одним аргументов є небажання віддавати багатомільярдний контракт американському концерну в той час, коли є альтернатива у Європі.

Співробітники Аннеґрет Крамп-Карренбауер висловили нерозуміння обуренням соціал-демократів. Мовляв, міністерка узгодила цей крок з представниками цієї партії, міністром закордонних справ Гайко Маасом (Heiko Maas) та міністром фінансів Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а голову фракції СДПН у Бундестазі Рольфа Мютценіха (Rolf Mützenich), який є найбільшим противником угоди зі США, поки не поінформувала, бо бюджет на купівлю нових літаків потрібно буде затверджувати в парламенті лише за два роки.