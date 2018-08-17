 Spiegel: МЗС ФРН запобігло висланню таджицького опозиціонера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Spiegel: МЗС ФРН запобігло висланню таджицького опозиціонера

Таджицького опозиціонера Файзрахмонова мали вислати на батьківщину, однак цьому завадило МЗС ФРН, повідомляє Spiegel Online. У Таджикистані на Файзрахмонова могло чекати переслідування.

МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини перешкодило висланню з країни таджицького опозиціонера. 20 серпня Мухаммада Сідіка Файзрахмонова повинні були відправити з федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн назад до Таджикистану, повідомило у вівторок, 21 серпня, видання Spiegel Online.

За даними видання, МЗС ФРН втрутилося, вказавши на небезпеку політичних репресій на батьківщині таджика та попрохало Федеральне відомство з питань міграції та біженців ще раз переглянути його справу.

Файзрахмонов на батьківщині належав до Ісламської партії відродження - колись найбільшого опозиційного об'єднання Таджикистану. 2015 року таджицький уряд заборонив цю партію, назвавши політичну силу терористичним угрупованням. Багато представників керівництва партії втекло з країни, рятуючись від переслідувань.

Загалом МЗС ФРН досить нечасто втручається задля запобігання депортації в Німеччині, зазначає видання Spiegel Online.

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