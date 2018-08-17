Spiegel: МЗС ФРН запобігло висланню таджицького опозиціонера

Міністерство закордонних справ Німеччини перешкодило висланню з країни таджицького опозиціонера. 20 серпня Мухаммада Сідіка Файзрахмонова повинні були відправити з федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн назад до Таджикистану, повідомило у вівторок, 21 серпня, видання Spiegel Online.

За даними видання, МЗС ФРН втрутилося, вказавши на небезпеку політичних репресій на батьківщині таджика та попрохало Федеральне відомство з питань міграції та біженців ще раз переглянути його справу.

Файзрахмонов на батьківщині належав до Ісламської партії відродження - колись найбільшого опозиційного об'єднання Таджикистану. 2015 року таджицький уряд заборонив цю партію, назвавши політичну силу терористичним угрупованням. Багато представників керівництва партії втекло з країни, рятуючись від переслідувань.

Загалом МЗС ФРН досить нечасто втручається задля запобігання депортації в Німеччині, зазначає видання Spiegel Online.