  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиНімеччина

Спецслужба ФРН: Дезінформація з РФ поводиться агресивніше

Олександр Куницький | Ольга Лебедєва
5 вересня 2023 р.

В останні півтора року російські кампанії дезінформації стали набагато конфронтаційнішими, зазначили у відомстві з охорони конституції ФРН. РФ діє через безліч каналів, кажуть у спецслужбі.

https://p.dw.com/p/4VzN9
Ролик із російськими акторами німецькою мовою, який критикує допомогу Україні
Ролик із російськими акторами німецькою мовою, який критикує допомогу УкраїніФото: youtube.com

Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну посилила кампанії з дезінформації, зокрема в Німеччині, стверджує Федеральне відомство з охорони конституції (BfV). Дії Москви в інформаційному просторі за останні півтора року суттєво змінилися, заявив у вівторок, 5 вересня, у Берліні експерт у галузі контррозвідки BfV Бодо Бекер (Bodo Becker).

"Загалом ці дії стали значно конфронтаційнішими та агресивнішими", - зазначив Бекер на науковій конференції під назвою "Формування думок 2.0: стратегії у боротьбі за суверенну інтерпретацію в цифрову епоху", що організована його відомством. За словами експерта, російська влада адаптувала зміст і тональність своїх кампаній дезінформації до військових дій проти України, а також до громадських дебатів у Німеччині та в усьому світі. При цьому спотворена подача інформації та поширення Росією неправдивих відомостей спрямовані на легітимізацію президента РФ Володимира Путіна та утримання його при владі, зазначив експерт.

Читайте також: У мережі курсує фейкове відео з логотипом DW про українських біженців у Польщі

РФ прагне підірвати довіру у ФРН

Бекер наголосив, що через дезінформацію російський держапарат намагається вплинути на громадську думку в інших країнах. Зокрема, у Німеччині РФ прагне підірвати довіру населення до політиків, державних органів та вільних ЗМІ, а також дискредитувати та послабити союзницькі відносини країни та спільність цінностей у Євросоюзі та НАТО, пояснив експерт. За його словами, з цією метою російська пропаганда постійно торкається поточних дражливих тем у Німеччині та перетворює їх на власний інструмент, використовуючи низку можливостей для прямого та непрямого поширення дезінформації.

Читайте також: Франція викрила масштабну російську дезінформаційну кампанію

Зокрема, Бекер вказав на офіційні заяви Путіна та його "рупорів" в уряді та парламенті, державні ЗМІ, пов'язані з російськими спецслужбами інформаційні портали та соцмережі. "Численні дрібні уколи пропаганди через ці різноманітні канали зазвичай радше незначні і здебільшого несуттєві для державної безпеки. - зазначив він. - Але в сукупності ця дезінформація може бути дієвою". Зрештою її авторам, можливо, вдасться "сформувати атмосферу скептицизму, несприйняття та недовіри", виснував він.

Одним із недавніх прикладів російської дезінформації в Німеччині став опублікований у липні відеоролик німецькою мовою "Хайль Зеленський!". Його активно розповсюджували російські держЗМІ та блогери, видаючи за німецьку, але журналісти з'ясували, що в ній знялися російські актори. У відео критикувалася допомога ФРН Україні.

Які фейки Росія просуває у світі про війну проти України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Верховна Рада (архівне фото)

Рада підтримала повернення е-декларування

Закон і право5 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Попри повернення обов'язкового е-декларування в Україні той, хто сподівався на відновлення прозорості в питанні статків держслужбовців, буде розчарований

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Корупція5 вересня 2023 р.
external

"24/7": як працюють медики у військовому шпиталі

"24/7": як працюють медики у військовому шпиталі

Конфлікти5 вересня 2023 р.02:35 хв.
Міжнародний автомобільний салон у Мюнхені (архівне фото)

Автосалон у Мюнхені: компанії з КНР виходять на ринок Європи

Автосалон у Мюнхені: компанії з КНР виходять на ринок Європи

Автомобілі та мобільність5 вересня 2023 р.
Незаконне "голосування" у Таврійську на Херсонщині розпочалося достроково

Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

Як Україна каратиме за "вибори" на окупованих територіях

Конфлікти4 вересня 2023 р.
Рустем Умєров

Рустем Умєров: хто має очолити міноборони у другий рік війни

Рустем Умєров: хто має очолити міноборони у другий рік війни

Політика4 вересня 2023 р.
Протести в Сувейді, 27 серпня 2023 року

Протести в Сирії: чим небезпечні для Асада протести друзів

Протести в Сирії: чим небезпечні для Асада протести друзів

Політика4 вересня 2023 р.
На головну сторінку