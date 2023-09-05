Спецслужба ФРН: Дезінформація з РФ поводиться агресивніше

В останні півтора року російські кампанії дезінформації стали набагато конфронтаційнішими, зазначили у відомстві з охорони конституції ФРН. РФ діє через безліч каналів, кажуть у спецслужбі.

Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну посилила кампанії з дезінформації, зокрема в Німеччині, стверджує Федеральне відомство з охорони конституції (BfV). Дії Москви в інформаційному просторі за останні півтора року суттєво змінилися, заявив у вівторок, 5 вересня, у Берліні експерт у галузі контррозвідки BfV Бодо Бекер (Bodo Becker).

"Загалом ці дії стали значно конфронтаційнішими та агресивнішими", - зазначив Бекер на науковій конференції під назвою "Формування думок 2.0: стратегії у боротьбі за суверенну інтерпретацію в цифрову епоху", що організована його відомством. За словами експерта, російська влада адаптувала зміст і тональність своїх кампаній дезінформації до військових дій проти України, а також до громадських дебатів у Німеччині та в усьому світі. При цьому спотворена подача інформації та поширення Росією неправдивих відомостей спрямовані на легітимізацію президента РФ Володимира Путіна та утримання його при владі, зазначив експерт.

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РФ прагне підірвати довіру у ФРН

Бекер наголосив, що через дезінформацію російський держапарат намагається вплинути на громадську думку в інших країнах. Зокрема, у Німеччині РФ прагне підірвати довіру населення до політиків, державних органів та вільних ЗМІ, а також дискредитувати та послабити союзницькі відносини країни та спільність цінностей у Євросоюзі та НАТО, пояснив експерт. За його словами, з цією метою російська пропаганда постійно торкається поточних дражливих тем у Німеччині та перетворює їх на власний інструмент, використовуючи низку можливостей для прямого та непрямого поширення дезінформації.

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Зокрема, Бекер вказав на офіційні заяви Путіна та його "рупорів" в уряді та парламенті, державні ЗМІ, пов'язані з російськими спецслужбами інформаційні портали та соцмережі. "Численні дрібні уколи пропаганди через ці різноманітні канали зазвичай радше незначні і здебільшого несуттєві для державної безпеки. - зазначив він. - Але в сукупності ця дезінформація може бути дієвою". Зрештою її авторам, можливо, вдасться "сформувати атмосферу скептицизму, несприйняття та недовіри", виснував він.

Одним із недавніх прикладів російської дезінформації в Німеччині став опублікований у липні відеоролик німецькою мовою "Хайль Зеленський!". Його активно розповсюджували російські держЗМІ та блогери, видаючи за німецьку, але журналісти з'ясували, що в ній знялися російські актори. У відео критикувалася допомога ФРН Україні.