Спецсили Ізраїлю взяли у полон командира "Хезболли"

Морського командира "Хезболли" Імада Амхаза взяли в полон у місті Батрун на півночі Лівану. Джерела, близькі до радикального угруповання, звинуватили миротворців у бездіяльності. Прем'єр Лівану готує скаргу в РБ ООН.

Спецпідрозділ військово-морських сил Ізраїлю взяв у полон Імада Амхаза, який, вірогідно, є командиром "Хезболли" у приморському місті Батрун на півночі Лівану. Про це повідомила ввечері в суботу, 2 листопада, газета The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльські військові вважають його "цінним джерелом інформації" про військово-морські сили ліванського радикального шиїтського угруповання, проти якого ЦАХАЛ проводить воєнну операцію.

Повідомляють, що спецпризначенці прибули в Батрун морем і після захоплення Амхаза покинули місто на швидкісних катерах. Зараз затриманого допитує ізраїльська військова розвідка.

Прем'єр Лівану готує скаргу до РБ ООН

Тим часом прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті вимагає терміново розслідувати викрадення ізраїльським спецпідрозділом ліванського громадянина в Батруні. Згідно з повідомленням в офіційному акаунті ліванського уряду в соцмережі X, Мікаті провів консультації з командувачами армії Лівану генералом Джозефом Ауном і Тимчасовими силами ООН у Лівані (ТСООНЛ, UNIFIL) генералом Арольдо Ласаро Саєнсом. Крім того, Мікаті закликав в.о. міністра закордонних справ Лівану Абдаллу Бу Хабіба підготувати скаргу до Ради Безпеки ООН з цього приводу.

Так само міністр транспорту Лівану Алі Хамієх стверджує, що Імад Амхаз - цивільний капітан, який навчається в інституті морських досліджень у Батруні.

Тим часом джерело, близьке до "Хезболли", заявило агентству dpa, що морські сили UNIFIL нібито навмисно потурали рейду ізраїльських спецпризначенців. Натомість Командування миротворців рішуче відкинуло це звинувачення, зазначивши, що вони не причетні до будь-яких викрадень або "інших актів порушення суверенітету Лівану".

