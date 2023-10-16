Спецпредставниця США обговорила в Києві відбудову України

Під час зустрічей Зеленського і Шмигаля зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорювалися різні аспекти допомоги з боку Вашингтона.

Сигналом міцної підтримки назвав візит до Києва спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер президент Володимир Зеленський. "Ваш візит є сигналом міцної підтримки. Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомогти Україні пройти зимовий період і захистити об'єкти критичної інфраструктури", - наводить слова Зеленського під час зустрічі з Пріцкер у понеділок, 16 жовтня, пресслужба українського президента.

Зеленський: Особливий інтерес України у приватних американських інвестиціях

Зеленський наголосив, що всі партнери України докладно поінформовані про термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони країни для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури. Глава української держави зазначив, що під час зустрічі було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.

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Також Пріцкер було поінформовано про пріоритети відновлення України, про потреби приватних інвестицій проєктів з відбудови. Зеленський наголосив, що українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки, як-от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.

"Особливий інтерес становить участь американських компаній у реконструкції української енергетичної системи. Це особливо актуально напередодні зимового періоду, коли агресор очікувано посилить атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури", - акцентував Зеленський.

Шмигаль говорив про джерела фінансування відбудови України

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив під час зустрічі з Пріцкер джерела фінансування відновлення України та "точки зростання ВВП", про що він сам повідомив у соцмережах.

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"Зосередили увагу на точках зростання ВВП: переробка в агросекторі, енергетика, ВПК, будівельна галузь, IT, машинобудування", - написав Шмигаль у Telegram. Він додав, що також обговорювалися питання використання заморожених російських активів, розмінування та спільні програмах підтримки бізнесу.

Нагадаємо, 30 вересня Конгрес США затвердив тимчасовий бюджет, щоб уникнути припинення роботи уряду, без фінансової допомоги для України. Представники Білого дому та міністерства оборони США відтоді неодноразово запевняли Україну, що переговори з Конгресом тривають, а тимчасове рішення не означає припинення підтримки.