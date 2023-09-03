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У Польщі від легіонельозу померло 19 людей

Олександр Куницький
3 вересня 2023 р.

Унаслідок спалаху легіонельозу в польському місті Жешув загинуло 19 людей осіб, ще 190 інфіковані.

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Лаболаторні досліди
Легіонельоз вражає легеневі тканини Фото: picture alliance / Photoshot

Кількість жертв від спалаху небезпечного захворювання легіонельоз в польському місті Жешув зросла до 19 людей. Про це у суботу, 2 вересня, повідомила Санітарно-епідеміологічна служба в Жешуві, пише Polsat News.

Зазначається, що померлі потерпали від хронічних захворювань. Також зросла до 160 людей кількість інфікованих на легіонельоз. Найбільше хворих зафіксовано в Жешуві (107) та Жешувському повіті (37). В інших повітах воєводства - фіксують поодинокі випадки інфікування.

Спецслужби перевіряють факт диверсії

Перший випадок легіонельозу в Жешуві виявили 18 серпня. Наразі наявність бацили підтверджено в чотирьох воєводствах. Досі невідомо, що стоїть за зростанням кількості хворих і що є основним джерелом зараження. Німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) вказує на зміни клімату як одну з причин. Тим часом Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) вирішило перевірити, чи міг спалах легіонельозу в Жешуві бути диверсією з огляду на роль цього міста як транспортного хабу й транзитного центру поставок зброї та оснащення в Україну. Крім того, близько 10 тисяч американських військовослужбовців також дислокуються в цьому районі.

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Втім, заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин повідомляв у коментарі Polsat News, що поки не виявлено жодних свідчень диверсії.

Легіонельоз - гостре інфекційне захворювання, спричинене різними видами мікроорганізмів, яке вражає легеневі тканини та характеризується розвитком важкої форми пневмонії. Згідно з даними ВООЗ, найбільш поширеною формою передачі є вдихання інфікованих водяних бризок.

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