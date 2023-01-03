Спалах COVID в КНР: ЄС може запровадити обов'язковий тест

В Євросоюзі побоюються, що з Китаю до Європи можуть потрапити нові штами коронавірусу і хочуть убезпечити себе, запровадивши низку вимог щодо перевірки людей і літаків з КНР.

Представники міністерств охорони здоров’я країн-членів Європейського Союзу на зустрічі у вівторок, 3 січня, в Брюсселі підтримали рекомендацію, щоб пасажири, які прибувають з Китаю, проходили тест на COVID-19 перед вильотом, повідомляє AFP.

"Переважна більшість країн виступають за тестування перед вильотом", - заявив речник Європейської комісії після зустрічі.

Європейська комісарка з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес повідомила, що учасники перемовин також погодилися рекомендувати посилити моніторинг на наявність нових штамів коронавірусу стічних вод з літаків, які прибувають з Китаю, і в аеропортах.

Остаточній перелік скоординованих заходів ЄС з цього питання може бути сформований на кризовій нараді, яка відбудеться 4 січня, зазначає AFP.

Читайте також: Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Спалах коронавірусу в Китаї

В листопаді та грудні Китай почав відходити від жорсткої політики "нульового ковіду", по всій країні були послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування. Однак згодом стали з'являтися повідомлень про спалах коронавірусу в КНР і мільйони нових хворих. Після цього Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19.

З грудня, за офіційними даними, Китай зафіксував лише 22 смерті від коронавірусу і різко звузив критерії класифікації таких смертей. Інформація Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на яку покладається, зокрема, Європейський Союз, вже більше тижня не відображає свіжої статистики щодо захворюваності на COVID-19 у Китаї.

Брак офіційних даних про ситуацію з коронавірусом в КНР, а також побоювання відносно поширення нових штамів вірусу спонукали інші країни запроваджувати обмеження для подорожуючих з Китаю, зокрема, тестування на COVID-19 перед поїздкою. Такі заходи вже ввели США, Великобританія, Індія, Японія, Франція, Італія, Іспанія, Австралія та Канада.

Це, своєю чергою, викликало невдоволення в уряду Китаю, який 3 січня пригрозив контрзаходами проти держав, які висувають відповідні вимоги та звинуватив інші країни у спробах "маніпулювати заходами проти COVID в політичних цілях".

Читайте також:Спалах COVID-19 перетворить Китай на гальмо світової економіки?