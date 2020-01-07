 SpaceX підірвала ракету Falcon 9 під час випробувань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Новини

SpaceX підірвала ракету Falcon 9 під час випробувань

Компанія SpaceX провела успішні випробування аварійної системи корабля Crew Dragon. Це дозволить компанії Ілома Маска доставляти американських астронавтів на орбіту.

Запуск ракети-носія Falcon 9 на мисі Канаверал

Запуск ракети-носія Falcon 9 на мисі Канаверал

Американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX в неділю, 19 січня, провела випробування аварійної системи корабля Crew Dragon. Під час тестування була спеціально підірвана ракета-носій Falcon 9.

На борту Crew Dragon перебували два манекени, оснащені датчиками. Через півтори хвилини після старту ракети на висоті близько 22 кілометри від неї відстрелився корабель Crew Dragon. Вісім резервних ракетних двигунів SuperDraco корабля відвели його на безпечну відстань від "аварійної" ракети і підняли на висоту 42 кілометри. Потім від корабля від'єднався вантажний відсік. Капсула приводнилась в Атлантиці на відстані близько 30 кілометрів від космодрому.

Для випробування використовувався корабель, який вже раніше побував на орбіті. В результаті успішного випробування корабель Crew Dragon може бути сертифікований NASA для проведення пілотованих польотів до Міжнародної космічної станції.

"Я у захваті. Буде просто чудово повернути астронавтів з американської землі на орбіту, чого неможливо було зробити майже десятиліття. Це просто захоплююче", - заявив засновник SpaceX Ілон Маск, цитує агенція AP.

Таким чином, США через вісім років після закінчення програми польотів космічних кораблів багаторазового використання "Шаттл" у 2011 році знову отримають власний транспортний засіб для польотів астронавтів на орбіту. В даний час єдиним засобом доставки американських астронавтів на МКС є російські кораблі "Союз". Вартість польоту на ньому для американських астронавтів становить 82 мільйони доларів.

DW.COM

Очільниця програми комерційного екіпажу NASA Кеті Людерс заявила, що аварійний тест ракети був "останнім відкритим етапом" перед тим, як дозволити SpaceX доставити американських астронавтів до МКС. Дата їхнього запуску на орбіту буде залежати від того, на скільки саме вони там залишаться.

У 2019 році SpaceX здійснила низку успішних запусків. Зокрема, 2 березня у перший випробувальний політ вирушив найновіший космічний корабель багаторазового використання Crew Dragon. Наступного дня розроблений для пілотованих польотів корабель зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а після шестиденної місії на орбіті приводнився в Атлантичному океані. 11 квітня відбувся перший успішний комерційний запуск надтяжкої ракети-носія Falcon Heavy, яка може доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.

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