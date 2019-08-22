SpaceX представила космічний корабель для польотів на Місяць і Марс

Американська космічна компанія Ілона Маска SpaceX у суботу, 28 вересня, представила космічний корабель Starship, який може доставляти людей і вантажі на Місяць, Марс або інші планети Сонячної системи, а також назад на Землю.

"Starship буде найпотужнішою ракетою в історії, здатною перевозити людей на Місяць, Марс і далі", - йдеться у повідомленні SpaceX у соцмережі Twitter.

Новий космічний корабель представив Ілон Маск на стартовому комплексі компанії на півдні Техасу. У SpaceX заявили, що корабель зможе долетіти до будь-якої точки у Сонячній системі і використовуватися декілька разів.

Зазначається, що Starship може перевозити досить велику кількість вантажів і людей, щоб побудувати бази на Місяці і міста на Марсі. Зокрема, він зможе перевозити 100 людей та понад 100 тонн багажу. За словами Маска, Starship здійснить свій перший політ за один-два місяці. Планується, що він підніметься на висоту 19 800 метрів і повернеться назад на Землю.

Нагадаємо, що з початку 2019 року компанія SpaceX здійснила низку успішних запусків. Зокрема, 2 березня у перший випробувальний політ вирушив найновіший космічний корабель багаторазового використання Crew Dragon. Наступного дня розроблений для пілотованих польотів корабель зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а після шестиденної місії на орбіті приводнився в Атлантичному океані.

11 квітня відбувся перший успішний комерційний запуск надтяжкої ракети-носія Falcon Heavy, яка здатна доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.