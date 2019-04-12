SpaceX вивела на орбіту перші супутники для проекту Starlink

Американська компанія SpaceX вивела на орбіту першу групу спутників у рамках проекту Starlink. Ракета-носій Falcon 9 із 60 супутниками злетіла з космодрому на мисі Канаверал у Флориді близько 22:30 за місцевим часом у четвер, 23 травня.

Проект Starlink, який розробляється з 2015 року, покликаний забезпечити надійний та швидкий доступ до інтернету в будь-якій точці планети. Два тестові супутники були успішно запущені в лютому 2018 року. Засновник SpaceX Ілон Маск планує вивести на орбіту кілька тисяч таких космічних апаратів.

Нагадаємо, що з початку 2019 року компанія SpaceX здійснила низку успішних запусків. Зокрема, 2 березня у перший випробувальний політ вирушив найновіший космічний корабель багаторазового використання Crew Dragon. Наступного дня розроблений для пілотованих польотів корабель зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а після шестиденної місії на орбіті приводнився в Атлантичному океані.

11 квітня відбувся перший успішний комерційний запуск надтяжкої ракети-носія Falcon Heavy, яка здатна доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.