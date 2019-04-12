SpaceX вивела на орбіту перші супутники для проекту Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує вивести на орбіту тисячі супутників проекту Starlink, які забезпечать надійний доступ до інтернету по всій Землі.
Американська компанія SpaceX вивела на орбіту першу групу спутників у рамках проекту Starlink. Ракета-носій Falcon 9 із 60 супутниками злетіла з космодрому на мисі Канаверал у Флориді близько 22:30 за місцевим часом у четвер, 23 травня.
Проект Starlink, який розробляється з 2015 року, покликаний забезпечити надійний та швидкий доступ до інтернету в будь-якій точці планети. Два тестові супутники були успішно запущені в лютому 2018 року. Засновник SpaceX Ілон Маск планує вивести на орбіту кілька тисяч таких космічних апаратів.
Нагадаємо, що з початку 2019 року компанія SpaceX здійснила низку успішних запусків. Зокрема, 2 березня у перший випробувальний політ вирушив найновіший космічний корабель багаторазового використання Crew Dragon. Наступного дня розроблений для пілотованих польотів корабель зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а після шестиденної місії на орбіті приводнився в Атлантичному океані.
11 квітня відбувся перший успішний комерційний запуск надтяжкої ракети-носія Falcon Heavy, яка здатна доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.