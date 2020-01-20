 SpaceX вивела на орбіту космічний корабель Cargo Dragon | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

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Новини

SpaceX вивела на орбіту космічний корабель Cargo Dragon

Ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту Землі вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX. Він доставить 1 950 кілограмів обладнання для Міжнародної космічної станції.

Запуск ракети SpaceX Falcon 9 у травні 2019 року

Запуск ракети SpaceX Falcon 9 у травні 2019 року

Американська компанія SpaceX у ніч на суботу, 7 березня, успішно вивела на орбіту Землі вантажний космічний корабель Cargo Dragon за допомогою ракети-носія Falcon 9. Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді.

За даними агенції новин АР, космічний корабель доправить до Міжнародної космічної станції (МКС) 1950 кілограмів продовольства, обладнання та матеріалів для експериментів. Як очікується, корабель доставить вантаж на МКС у понеділок, 9 березня. 

У 2019 році SpaceX здійснила низку успішних запусків. Зокрема, 2 березня у перший випробувальний політ вирушив найновіший космічний корабель багаторазового використання Crew Dragon. Наступного дня розроблений для пілотованих польотів корабель зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а після шестиденної місії на орбіті приводнився в Атлантичному океані. 11 квітня відбувся перший успішний комерційний запуск надтяжкої ракети-носія Falcon Heavy, яка може доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу.

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