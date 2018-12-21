SpaceX вивела на орбіту військовий супутник США

Приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, успішно вивела на орбіту супутник GPS III SV01 військово-повітряних сил США, повідомила агенція dpa.

Ракета-носій Falcon 9 із супутником стартувала у неділю, 23 грудня, з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Раніше запуск ракети відкладався чотири рази через технічні проблеми або несприятливі погодні умови.

Це перший запуск за контрактом з військовим відомством США, виконаний SpaceX. Виведений на орбіту апарат, виготовлений корпорацією Lockheed Martin, стане першим супутником GPS третього покоління.

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