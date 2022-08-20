S&P підвищило кредитний рейтинг України

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
178-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 20 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 серпня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 20 серпня (час київський).
++08.00++
Генеральний штаб Збройних сил України у щоденному ранковому зведенні повідомляє про низку безуспішних атак армією РФ населених пунктів на сході України.
Так, за даними генштабу, росіяни зазнали поразки у веденні наступального бою в районі Борщової (Харківський напрямок), а також штурмових дій поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки (Слов'янський напрямок) та Золотої Ниви (Новопавлівський напрямок).
Окрім того, російські солдати безуспішно наступали в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми (Бахмутський напрямок), а також у районах Опитного і Майорська (Авдіївський напрямок). Водночас бойові дії там тривають. Також армія РФ намагається вести наступ неподалік Івано-Дар'ївки (Краматорський напрямок), бойові дії тривають.
++07.37++
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 177-го дня війни повідомив, що українські дипломати, партнери країни, представники Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну електростанцію. "З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - сказав він.
Також Зеленський звернув увагу на питання обмеження постачання газу в Німеччину через "Північний потік" та ініціативи його компенсації через "Північний потік-2". "Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно. Що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. І що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими", - наголосив президент України.
++07.23++
Міжнародне агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України. Після реструктуризації зовнішніх зобов'язань країни, проведеної минулого тижня, рейтинг довгострокових валютних зобов'язань підвищили з SD (вибірковий дефолт) до CCC+ (недостатня кредитоспроможність) зі стабільним прогнозом.
Читайте також:Fitch підвищило кредитний рейтинг України