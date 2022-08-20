S&P підвищило кредитний рейтинг України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 20 серпня (час київський).

++08.00++

Генеральний штаб Збройних сил України у щоденному ранковому зведенні повідомляє про низку безуспішних атак армією РФ населених пунктів на сході України.

Так, за даними генштабу, росіяни зазнали поразки у веденні наступального бою в районі Борщової (Харківський напрямок), а також штурмових дій поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки (Слов'янський напрямок) та Золотої Ниви (Новопавлівський напрямок).

Окрім того, російські солдати безуспішно наступали в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми (Бахмутський напрямок), а також у районах Опитного і Майорська (Авдіївський напрямок). Водночас бойові дії там тривають. Також армія РФ намагається вести наступ неподалік Івано-Дар'ївки (Краматорський напрямок), бойові дії тривають.

++07.37++

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 177-го дня війни повідомив, що українські дипломати, партнери країни, представники Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну електростанцію. "З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - сказав він.

Також Зеленський звернув увагу на питання обмеження постачання газу в Німеччину через "Північний потік" та ініціативи його компенсації через "Північний потік-2". "Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно. Що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. І що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими", - наголосив президент України.

++07.23++

S&P підвищило кредитний рейтинг України

Міжнародне агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України. Після реструктуризації зовнішніх зобов'язань країни, проведеної минулого тижня, рейтинг довгострокових валютних зобов'язань підвищили з SD (вибірковий дефолт) до CCC+ (недостатня кредитоспроможність) зі стабільним прогнозом.

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