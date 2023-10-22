Шоумен Ткач пояснив свою участь у скандальному весіллі

Шоумен та актор студії "Квартал-95" Юрій Ткач прокоментував свою участь у гучному святкуванні весілля учасника справи про "п'яні вечірки" - блогера Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насильстві. В оприлюдненому в неділю, 22 жовтня, дописі в соцмережі Instagram Ткач запевнив, що нічого не знав про причетність його клієнта до гучної справи і пообіцяв, що більше подібних ситуацій за його участі не трапиться.

"На превеликий жаль, про його скандальний бекграунд ні я, ні моє оточення реально не знало. А дізнався про цю гучну справу, тільки зі вчорашніх публікацій", - написав Ткач. Так само актор запевнив, що досі він та його дружина, яка водночас є його менеджеркою, приймаючи комерційні замовлення, першочергово запитували, чи дотичні люди, у яких проводитиметься весілля, до політики, та яку вони займають позицію щодо війни Росії проти України. Однак прізвища й персональна інформація майбутній клієнтів "не завжди" відома, пояснив актор.

"Чи заслабкі ці фільтри? Вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки? Однозначно, і колеги з ринку мають теж до них дослухатися. Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як громадські люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо. Визнаю цю ситуацію ганебною!! Всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться", - запевнив шоумен.

Щодо заробленого гонорару, то Ткач пообіцяв уже сьогодні передати військовим безпілотник Mavic та станцію Starlink "які в тому числі були придбані за цей гонорар". "Усі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите", - обіцяє Ткач.

Напередодні стало відомо, що Олег Захаров на початку жовтня зіграв весілля у п'ятизірковому готелі на Львівщині. За твердженнями ЗМІ на ньому "тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри", а ведучим був Юрій Ткач.

Це викликало обурення у користувачів соцмереж. Приміром, депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла запитала у Ткача у соцмережах, чи він вважаєте нормальним "підробляти на вечірці особи, яка вчиняла сексуальні оргії і знаходиться під слідством?"

Захаров - підозрюваний у справі про організацію вечірок, на яких кілька юнаків споювали дівчат, доводили їх до несвідомого стану, а потім - вчиняли над ними вульгарні дії, знімали це на відео і демонстрували в соцмережах. У березні Захарову повідомили про підозру у "вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи", заарештували, але незабаром відпустили під заставу у 402 тисячі гривень.