Соцмережі Марини Овсяннікової повідомили про її затримання в РФ

У Telegram-каналі колишньої редакторки російського державного "Первого канала" Марини Овсяннікової, яка нещодавно повернулася з Німеччини до Росії, у неділю, 17 липня, з'явилося повідомлення про її затримання. "Марину затримано. Інформація про її місцезнаходження невідома", - написано у повідомленні. До нього прикріплені фото, на яких люди у поліцейській формі ведуть Овсяннікову до мікроавтобусу.

За даними російського правозахисного проекту "ОВД-Інфо", адвокат Овсяннікової не може з нею зв'язатися.

15 липня жінка влаштувала антивоєнний пікет навпроти Кремля, тримаючи в руках плакат, на якому, серед іншого, було написано: "Путін - вбивця". Проте під час акції її не затримали.

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У березні Овсяннікова, тоді ще редакторка вечірніх новин "Первого канала" увійшла у прямому ефірі в кадр з плакатом "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war". Перед цим вона записала відеозвернення: "Те, що зараз відбувається в Україні - це злочин. Росія - країна-агресор, і відповідальність за цю агресію лежить лише на одній людині. Ця людина - Володимир Путін". У результаті Овсяннікову засудили до штрафу у розмірі 30 тисяч рублів (520 доларів США) за адміністративною статтею про порушення встановленого порядку проведення мітингу - через відео, записане перед акцією.

Три місяці роботи на німецькому телеканалі Welt

На початку квітня берлінський медіаконцерн Axel Springer повідомив, що Овсяннікова почала працювати на німецькому новинному телеканалі Welt. 1 липня жінка повідомила про те, що залишає медіаконцерн за причиною завершення тримісячного контракту.

Овсянніковій, яка стала лауреаткою німецької "Премії ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), таки вирішили не вручати нагороду. У травні вона отримала премію імені Вацлава Гавела - "За креативний протест".