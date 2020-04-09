Сотні моряків заразилися коронавірусом на єдиному французькому авіаносці "Шарль де Голль"

У майже 700 моряків єдиного авіаносця французького військово-морського флоту "Шарль де Голль" виявили зараження коронавірусом. Про це в середу, 15 квітня, повідомило міністерство оборони Франції.

Загалом на SARS-CoV-2 тестували 1767 моряків флагмана французького флоту. Зараження виявили у 668 осіб. Результати третини тестів ще не отримані, тож це число, вочевидь, зростатиме. За даними міністерства, понад 20 людей перебувають зараз у госпіталі.

Авіаносець "Шарль де Голль" залишив порт приписки в Тулоні ще 21 січня для підтримки військової операції французьких військових проти ісламістів у Сирії та Іраку, потім попрямував у Атлантичний океан і Балтійське море для участі в навчаннях. У неділю судно на два тижні раніше призначеного строку повернулося в Тулон через спалах коронавірусу на борту.

Нині екіпаж авіаносця ізольований на своїй базі. Міноборони Франції анонсувало розслідування обставин зараження моряків.

Загалом понад два мільйони людей у світі інфікувалися коронавірусом SARS-CoV-2. Такі дані станом на ранок 16 квітня наводять Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) і ресурс Worldometers, який відстежує динаміку захворювання у світі.

За даними Університету Джонса Хопкінса, найбільше інфікованих у США (понад 639 тисяч), Іспанії (понад 180 тисяч), Італії (більше 165 тисяч), Німеччині та Франції (більше 134 тисяч у кожній країні). Загальна кількість померлих від COVID-19 у всьому світі перевищила 134 тисячі. Понад півмільйона людей одужали.