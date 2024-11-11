Щонайменше 8 постраждалих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару російських військ вранці у понеділок, 11 листопада, зруйнована житлова п'ятиповерхівка і постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них - двоє дітей. "10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості", - повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його данимим, у багатоповерхівку влучила російська ракета. У будинку зруйновані квартири з першого по п'ятий поверхи одного з підʼїздів. Під завалами можуть бути люди - їх шукають.

МВС України опублікувало фотографії з місця події.

Атака Росії тривала вночі і вранці

Вранці 11 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили збиття двох російських керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 безпілотників.

За даними ПС ЗСУ, із вечора 10 листопада росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із тимчасово захопленої частини Запорізької області, 74 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська.

Внаслідок атаки у Запоріжжі загинула одна людина, на Миколаївщині - п'ятеро.

У Київській області внаслідок падіння уламків збитих російських дронів відбулося загоряння трав'яного настилу, пожежі ліквідовані.