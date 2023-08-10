Щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожеж на Гаваях

Жертвами масштабних пожеж у туристичному містечку Лагаїна на острові Мауї стали щонайменше 36 людей, згоріло не менше 270 будівель. На двох островах архіпелагу оголошено надзвичайний стан.

Щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожеж на Гавайських островах, абсолютна більшість яких утворює штат Гаваї США. Усі жертви загинули в прибережному туристичному містечку Лагаїна на заході острова Мауї, повідомила місцева влада в ніч на четвер, 10 серпня. За їхніми даними, кілька сотень сімей втратили своє житло, адже щонайменше 271 будівля повністю згоріла або частково постраждала внаслідок пожеж, які і далі вирують.

Водночас кілька пожеж спалахнули і на сусідньому острові Гаваї ("Великий острів"). На обох островах запроваджено надзвичайний стан. Президент США Джо Байден вже пообіцяв допомогу від влади та дав вказівку підрозділам Національної гвардії та Військово-морського флоту допомагати рятувальникам.

Пожежа в прибережному туристичному містечку Лагаїна Фото: Dustin Johnson/REUTERS

Губернатор Гаваїв закликав туристів покинути острів Мауї

Міністерство транспорту США допоможе евакуювати туристів із постраждалих островів. Губернатор Гаваїв Джош Грін закликав туристів покинути острів Мауї. Влада заявила, що на авіарейси є достатня кількість вільних місць, проте туристи мають самі зв'язатися з авіакомпаніями та зарезервувати квитки. Вже близько 11 тисяч людей вилетіли з Мауї, очікується, що ще принаймні півтори тисячі людей залишать острів 10 серпня, пише AP. При цьому на західній частині острова, де вирують пожежі, немає електрики, а також мобільного та стаціонарного телефонного зв'язку.

Для евакуйованих людей також підготували Гавайський конференц-центр у Гонолулу.

Пожежі на Гаваях вже стали найсмертоноснішими за останні роки Фото: Jeff Melichar/TMX/REUTERS

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Найсмертоносніша пожежа останніх років

Пожежа на Гаваях вже стала найсмертоноснішою з часів пожежі Кемп-Фаєр в Каліфорнії у 2018 році, під час якої загинули щонайменше 85 людей і було практично зруйноване місто Парадайз. Офіційні особи попередили, що кількість загиблих на Гаваях може зрости, оскільки пожежі все ще вирують, пише АР.

Причиною масштабних пожеж на Гаваях міг стати ураган "Дора", який пройшов на південь від архіпелагу, пише АР. Це одна з низки катастроф, спричинених екстремальною погодою у всьому світі цього літа. Експерти кажуть, що зміна клімату збільшує ймовірність таких природних катаклізмів.

Лісові пожежі не є чимось незвичайним на Гаваях, але погода останніх кількох тижнів створила підґрунтя для руйнівної пожежі, і, щойно вогонь спалахнув, сильні вітри спричинили катастрофу, пояснив Томас Сміт, доцент географії навколишнього середовища в Лондонській школі економіки та політології.

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