Солдат Бундесверу убив чотирьох людей у Нижній Саксонії

Військовослужбовець Бундесверу підозрюється у вбивстві чотирьох людей у окрузі Ротенбург, що в землі Нижня Саксонія на півночі ФРН. Як повідомила в п'ятницю, 1 березня, поліція Ротенбурга і прокуратура міста Верден, серед виявлених на місці злочину тіл загиблих є дитина.

Жодних інших подробиць про жертв - як-от вік, стать чи зв'язок з підозрюваним, слідчі поки не наводять, передає агенція новин dpa.

Згідно з повідомленнями, стрілянина сталася в ніч на п'ятницюу, 1 березня, в двох населених пунктах в окрузі Ротенбург. Було два місця злочину - одне в приватному будинку муніципалітеті Шессель, друге - в муніципалітеті Ботель. Також невідомо, чи жив там підозрюваний до теперішнього часу. "Не можна виключати мотивів на родинному ґрунті", - припустили слідчі. За даними таблоїду Bild, поки невідомо, чи були ці два інциденти пов'язані між собою.

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Швидка допомога на місці убивства Фото: Kai Moorschlatt/NordwestMedia TV/dpa/picture alliance

На місцях інцидентів були численні загони поліцейських. Вранці також була проведена операція поліції в казармах фон Дюрінга в Ротенбурзі, де дислокується 91-й єгерський батальйон Бундесверу. Як повідомив кореспондент dpa, за межами казарм слідчі оглядали один з автомобілів на предмет виявлення доказів. Прокуратура поки не повідомила, чи перебувала зброя, яку підозрюваний застосував під скоєння злочину, на озброєнні Бундесверу.

Сам підозрюваний нападник здався після інциденту і був заарештований, додали слідчі. Подальші подробиць про його арешт не наводять. Слідство також не надало жодної інформації про вік чи національність підозрюваного.

Загиблі - колишня підозрюваного та її новий партнер, дитина й мати - Bild

Тим часом таблоїд Bild повідомив , що четверо жертв стрілянини - колишня партнерка нападника, її дитина, мати та новий партнер.

Крім того, поліція виявила в машині підозрюваного пляшку з запальною сумішшю, а також кілька магазинів з набоями для вогнепальної зброї й інші боєприпаси, пише таблоїд.