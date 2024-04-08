Шольц завів канал у соцмережі TikTok

Канал @TeamBundeskanzler знайомитиме із роботою уряду ФРН і тим, що відбувається за лаштунками повсякденного життя офіційного Берліна. Утім, шанувальників танцювальних відео в TikTok цей канал розчарує.

У соціальній мережі TikTok у понеділок, 8 квітня, з'явився офіційний канал канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) - @TeamBundeskanzler. У ньому користувачі зможуть дізнатися про поточну діяльність німецького уряду і його керівника, залишати коментарі, запитання та пропозиції і навіть зазирнути за лаштунки повсякденного політичного життя. Акаунт вестиме урядова пресслужба.

Вранці 8 квітня на каналі було викладено 13-секундний відеоролик, наприкінці якого можна побачити Шольца за робочим столом у відомстві федерального канцлера. На платформі мініблогів Х 65-річний політик прокоментував розширення своєї присутності в інтернеті словами "Я не танцюватиму. Обіцяю", маючи на увазі популярність танцювальних відео в TikTok.

Офіційний Берлін - понад 10 років у соцмережах

Соціальні медіа відіграють дедалі вагомішу роль у поширенні інформації, тож поява канцлера ФРН у TikTok допоможе виконати "конституційний мандат федерального уряду в питанні інформування німців", наголосили в Берліні. Влада ФРН вийшла в соцмережі 2011 року - тоді в YouTube з'явився канал федерального уряду, а в Twitter - акаунт його офіційного представника.

Читайте також: 16-річні виборці до Європарламенту: німецькі праві популісти роблять ставку на TikTok

Розробником TikTok є китайська компанія Bytedance. Критики соцмережі говорять про незадовільний рівень захисту даних користувачів. Однак у німецьких урядових колах запевнили, що ретельно зважили обґрунтовану критику на адресу платформи. В умовах боротьби з дезінформацією користувачам важливо отримувати достовірну та актуальну інформацію, вирішили в Берліні.

Від президента США до голови Європарламенту

Крім глави уряду Німеччини, свої канали в TikTok уже завели, зокрема, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і голова Європарламенту Роберта Мецола. Водночас наприкінці лютого канцлер на зустрічі з громадянськими ініціативами в Дрездені закликав жителів ФРН вести активне соціальне життя не лише онлайн.