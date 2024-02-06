Шольц закликав США і ЄС збільшити підтримку України

За словами канцлера ФРН, Володимир Путін сподівається, що в якийсь момент Захід припинить підтримувати Київ. Цей розрахунок не має спрацювати, наголосив Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у понеділок, 5 лютого, знову закликав не припиняти військову підтримку України. "Я рішуче виступаю за те, щоб США та всі держави - члени ЄС зробили настільки великий внесок, щоб не виправдався розрахунок президент РФ на те, що це питання владнається саме собою", - наголосив Шольц під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Франції Габріелем Атталем у Берліні.

За словами канцлера ФРН, Володимир Путін сподівається, що якоїсь миті західні союзники перестануть підтримувати Київ. "І це послання, яке має бути чітко направлене йому як зі США, так і з Європи: цей розрахунок не спрацює. Ми підтримуватимемо Україну", - заявив Олаф Шольц.

Франція обіцяє більше допомоги Україні

Габріель Атталь зазначив, що Франція має намір розширити програму підтримки України. Він зауважив, що йдеться не лише про фінансову допомогу, а й про озброєння. Атталь додав, що якість озброєння, що поставляється, також має значення, оскільки воно має "відповідати найвищим стандартам, необхідним для того, щоб українці могли захистити себе".

Прем'єр-міністр нагадав, що Франція постачає Україні крилаті ракети SCALP. Тим часом Шольц досі відмовляється передавати Києву німецькі далекобійні ракети Taurus.

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Шольц збирається в США говорити про підтримку Києва

Хоча раніше Шольц вже закликав до збільшення підтримки Україні, переважно він говорив саме про європейську допомогу. Канцлер навіть критикував країни Європейського Союзу, що заплановані ними внески на 2024 рік "недостатньо великі". Однак про допомогу з боку США він говорив переважно в контексті її затримки через внутрішньополітичні дискусії і необхідності збільшення європейських внесків в цьому зв'язку.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни бути готовими на випадок, якщо у США буде ухвалене рішення припинити підтримувати її.

Цього тижня Шольц планує відвідати Вашингтон і обговорити подальшу допомогу Україні з президентом США Джо Байденом і членами Конгресу .

ФРН лідирує за обсягами підтримки України в ЄС

У Європі Німеччина лідирує за обсягами допомоги, наданої Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. У 2023 році на фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України Німеччина заклала 5,4 мільярда євро, у 2022 році - два мільярди. Цьогоріч в бюджеті ФРН передбачено вісім мільярдів євро на військову піддтримку Києва.

Водночас уряд Німеччині критикують за те, що він вже довгий час не дає згоду на постачання далекобійних ракет Taurus, в той час як Франція і Великобританія вже постачають аналогічні озброєння, хоча і з меншим радіусом дії.