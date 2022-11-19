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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти УкраїниФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц закликав Путіна вивести війська з України

Степан Смишляєв
2 год. тому

Канцлер ФРН наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав президента Росії Володимира Путіна покласти край війні проти України. Таку заяву він зробив, виступаючи у суботу, 19 листопада, на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

"Зараз важливо, щоб ми чітко сказали: ми підтримуватимемо Україну далі, стільки, скільки це буде необхідно. І тому важливо, щоби ми надіслали чітке послання російському президенту: закінчи цю війну, виведи свої війська, розчисти шлях для переговорів про мир, який Росія не буде диктувати Україні", - сказав він на з'їзді.

Канцлер наголосив, що "нікому не дозволено привласнювати чужу територію" і додав, що саме через свої дії Росія опинилася в ізоляції на саміті Великої двадцятки (G20) в Індонезії.

Останнім часом Шольц регулярно апелює до Росії з тезами про те, що вона не зможе нав'язати мир Україні, а основою для мирних переговорів може бути лише припинення російського вторгнення в Україну. Також він критикує Москву за погрози використати ядерну зброю і проблеми, які вона створила для продовольчої безпеки по всьому світу.

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