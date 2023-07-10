Шольц відкинув нову вимогу Анкари щодо прийому Швеції в НАТО

Не слід пов'язувати вступ Швеції в НАТО із заявкою Туреччини на членство в Європейському Союзі, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. На цьому також наголосили в Єврокомісії.

Прагнення Швеції вступити в Північноатлантичний альянс (НАТО) не слід пов'язувати із заявкою Туреччини на членство в Європейському Союзі. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у понеділок, 10 липня, журналістам у Берліні.

За словами канцлера, якого цитує агенція AFP, "Швеція відповідає всім вимогам для членства в НАТО", а питання вступу Туреччини до ЄС з цим не пов'язане. Так Шольц відреагував на вимогу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відновити переговори щодо вступу його країни в ЄС в обмін на схвалення заявки Швеції в НАТО.

Водночас сам факт того, що Туреччина допускає приєднання Швеції до НАТО, Шольц оцінив позитивно. "Я сподіваюся, що незабаром Швеція зможе стати членом НАТО, - цитує Шольца агенція Reuters. - Це те, що я сприймаю як позитивне повідомлення з коментарів президента Туреччини".

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Єврокомісія: Процеси вступу Швеції та Туреччини не слід змішувати

Також на заяву Ердогана відреагувала офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Дана Спінант, заявивши, що процеси вступу Швеції до НАТО, а Туреччини - до ЄС розвиваються паралельно. "Вступ нових членів до НАТО - це одне, розширення Європейського союзу - інше. Це дві паралельні процедури", - цитує речницю агенція "Інтерфакс-Україна".

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Спінант наголосила, що при вступі до ЄС потрібно виконати низку умов, і країни-кандидатки повинні дотриматись правил. При цьому "ритм вступу залежить від зусиль країн-кандидаток", додала вона. Спінант також нагадала, що у жовтні поточного року буде оприлюднено доповідь про стан підготовки до вступу до ЄС держав-кандидаток.

Столтенберг: Умови щодо ЄС не було

Коментуючи вимогу Ердогана, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує прагнення Туреччини стати членом ЄС. Водночас, за його словами, цього не було серед умов, перелічених в угоді, яку Швеція, Фінляндія та Туреччина підписали на минулорічному саміті НАТО в Мадриді. Столтенберг наголосив, що Швеція виконала ці умови.

"Все ще можливо дійти позитивного рішення щодо членства Швеції тут у Вільнюсі", - додав Столтенберг, зазначивши, що будь-яких гарантій чи впевненості з цього питання він не має.

Нагадаємо, раніше головною причиною блокування вступу Швеції Анкара називала недостатні дії скандинавської країни у боротьбі з "терористичними організаціями". Зокрема, йдеться про заборонену "Робітничу партію Курдистану" (РПК), яка входить до терористичного списку у Туреччині, ЄС та США.

Також Анкара обурювалася демонстрацією біля турецького посольства у Стокгольмі, під час якої її організатор - лідер датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан - спалив Коран.