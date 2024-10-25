Шольц - за посередництво Індії задля миру в Україні

Канцлер ФРН під час візиту до Нью-Делі висловився за політичне врегулювання у війні в Україні та підтримав посередництво Індії. Берлін також підтримав угоду про вільну торгівлю між Індією та ЄС.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився за політичне врегулювання у війні РФ проти України та підтримав посередництво Індії. Глава німецького уряду в п'ятницю, 25 жовтня, виступив на пресконференції в Нью-Делі, де пройшла його зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Агресивна війна Росії проти України зачіпає Німеччину та Індію з усіх боків. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тож я наполегливо висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - підкреслив Шольц. Він додав, що вітає готовність Індії "застосовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок в політичне вирішення конфлікту".

Берлін виступає на підтримку територіальної недоторканності України. "Ця війна, яка лютує вже так довго і забирає так багато жертв, повинна нарешті закінчитися. Цілісність і суверенітет України повинні бути збережені. За це ми й виступаємо", - резюмував Шольц.

Як констатувало агентство AP, досі Моді уникав засудження РФ за повномасштабне вторгнення в Україну і робив акцент на мирному врегулюванні. 22 жовтня Моді вчергове заявив, що його країна готова виступити посередником на переговорах між Москвою і Києвом з метою припинення війни в Україні. "Ми цілком підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності", - вказав Моді під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Казані, де відбувався саміт БРІКС. Індія також вважається важливим економічним партнером РФ.

Берлін підтримує угоду про вільну торгівлю між Індією і ЄС

Іншим важливим аспектом двосторонніх відносин, який обговорювали Шольц і Моді, стала економічна співпраця. Як наголосив Шольц, Німеччина - найважливіший торговий партнер Індії в Євросоюзі і виступає за розширення торговельних зв'язків з Нью-Делі.

"Як канцлер я, зокрема, виступаю за укладення амбітної угоди про вільну торгівлю між Індією та Європейським Союзом. Усі сторони виграють від цього, і ми повинні прагнути того, щоб нарешті домогтися прогресу на цьому напрямку", - наголосив він.

Керівник уряду ФРН також наголосив на "прогресі" в залученні кваліфікованих співробітників з Індії в Німеччину, особливо - "у тих галузях, де вони нам найоперативніше потрібні, - чи то медицина, догляд за хворими, чи то IT-сектор".

"Наша мета - залучити ще більше кваліфікованих працівників із вашої країни до Німеччини", - сказав Шольц прем'єр-міністру Нарендрі Моді. Раніше цього ж дня індійський політик повідомив, що Німеччина збільшить кількість віз для кваліфікованого індійського персоналу з 20 тисяч до 90 тисяч.

Моді закликав до реформи Радбезу ООН

Своєю чергою Моді за підсумками переговорів із Шольцом висловив упевненість, що глобальні механізми, створені у 20 столітті, "не спроможні впоратися з викликами 21 століття" і закликав до реформи Радбезу ООН. Індія, де проживають 1,4 мільярда осіб, давно виступає за входження до складу цього органу як постійний член.

Індійський прем'єр також заявив, що існує "серйозне занепокоєння з приводу верховенства закону і свободи судноплавства" в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай прагне посилити свій вплив. Візит Шольца до Індії триватиме три дні, до складу делегації високого рівня входить низка ключових міністрів кабміну ФРН і бізнес-експерти.