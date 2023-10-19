Шольц: "Турбота" Путіна за людей на Близькому Сході - цинізм

Демонстративна турбота Володимира Путіна про цивільних на Близькому Сході у той час, коли Росія воює проти України, - верх цинізму, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розкритикував у четвер, 19 жовтня, заяви президента Росії Володимира Путіна щодо опікування долею мирних жителів у військовому протистоянні Ізраїлю терористичним атакам палестинського радикального ісламістського угрупованням ХАМАС у той час, як РФ веде війну проти України.

"Я більш ніж розлючений, коли російський президент постійно попереджає про те, що в результаті збройного конфлікту можуть бути жертви серед цивільного населення. Більшого цинізму за це не може бути", - наголосив Шольц, виступаючи у Бундестазі.

Читайте також: Ізраїль і Україна: "Різні фронти однієї війни"

За даними Ізраїлю, внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на країну 7 жовтня, загинули понад 1400 людей, переважно цивільних, а в заручники терористи захопили близько 200 осіб. Своєю чергою медичні служби Сектора Гази, підконтрольного ХАМАСу, заявляють, що через авіаудари Ізраїлю по регіону у відповідь станом на 19 жовтня загинули майже 3,5 тисячі людей, а ще понад 12 тисяч отримали поранення.

Лише за офіційно верифікованими даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад дев'ять тисяч мирних жителів, поранені - понад 17 тисяч цивільних. При цьому в організації наголошують, що реальна кількість жертв - значно вища, адже підтвердження інформації з окупованих територій чи місць, де тривають інтенсивні бойові дії - проблематичне.

Шольц під час виступу у парламенті наголосив, що Європейський Союз повинен спільно продовжувати фінансову підтримку України, та запевнив, що Німеччина й надалі надаватиме Україні озброєння.

Читайте також: Як ХАМАС відтворив тактики й технології війни в Україні