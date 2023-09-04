Шольц виклав фото після травми: "Виглядає гірше, ніж є"

Канцлер Німеччини опублікував у соцмережі своє фото після падіння під час пробіжки. Він чекає на меми.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виклав перше фото після спортивної травми на пробіжці. "Я з нетерпінням чекаю на меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є!", написав він у соцмережі Х (колишній Twitter). На фото Шольц має захисну пов'язку на оці та подряпини на одній стороні обличчя.

Падіння Шольца

3 вересня Шольц мав приїхати в місто Бад-Гомбург під Франкфуртом-на-Майні для участі у передвиборному заході Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), але візит скасували через травму Шольца під час пробіжки.

65-річний Шольц у профілі на сайті своєї партії розповідає, що ненавидів спорт, коли навчався в школі, але полюбити його йому допомогла дружина Брітта Ернст (Britta Ernst). "Сьогодні я займаюся джоґінґом (біг підтюпцем. - Ред.) так часто, як тільки можу", - зазначив він. Канцлер говорить, що намагається знаходити час для пробіжок, веслування або прогулянок два-три рази на тиждень, а також любить їздити на велосипеді.

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